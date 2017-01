El Rojo pesó más en el primer amistoso

Neuquén.- En La Chacra, con el viento como tercer protagonista, Independiente derrotó por 3 a 0 Maronese en el primer amistoso de pretemporada para ambos equipos. Gonzalo Lucero y Manolo Berra, en el primer tiempo, y Hugo Hernández, en el complemento, fueron los autores de los goles.

El Rojo, hoy a las 14, se subirá al colectivo para enfrentar mañana a las 9 a Olimpo en Bahía en su segundo amistoso previo a la Reválida del Federal A.

Tras un entrenamiento matutino, el equipo de Diego Landeiro buscó ritmo futbolístico ante el Dino, equipo capitalino que trabaja de cara al Federal C -inicia el 5 de febrero-. La diferencia de categorías fue evidente, pero el choque, funcional para los objetivos de cada conjunto.

El tanto de Lucero fue un golazo de tiro libre; el de Berra llegó tras un córner y Hernández quedó frente a frente ante Franco Mariano y no perdonó. En el local, el técnico repitió el equipo de la primera práctica de fútbol de entre semana, con Federico Illanes entre los once.

Landeiro quiere al único refuerzo -hasta el momento- al lado de Berra. Tras el amistoso, mostró su conformidad sobre la sociedad. Mientras tanto, el DT espera por la llegada de un marcador central.

Hoy a las 14, el plantel partirá hacia Bahía Blanca para enfrentar a Olimpo. “Es una linda medida, una motivación para todo equipo de ascenso, jugar contra equipos de primera división”, expresó Landeiro.

" Estuvimos bastante rápidos, pese a que estamos haciendo físico. Fue positivo, ganamos bien y no nos convirtieron goles". "La idea es seguir por el mismo camino, no bajar de eso. No tenemos otra alternativa si queremos salir de donde estamos”. “Por cómo terminamos el año pasado, parece que no estamos en el fondo. Podemos salir adelante".Mario Ávila. Volante por derecha de Independiente

Prueba de medida

En Maronese, Eduardo Lovaglio, trabaja con la base del equipo que jugó la temporada pasada en Lifune, con incorporaciones regionales. Al Dino le costó hacerse del balón: lo mejor, sobre todo en la segunda parte, fue el aporte de Sebastián Manzano por izquierda y sorprendiendo por el centro. Por la presión del Rojo, tendió al pelotazo, pero perdió la mayoría de veces en la dividida.

Lovaglio valoró la jerarquía del rival, para conocer dónde están las dificultades. La próxima semana se enfrentaría a Deportivo Roca.

Landeiro: “Estuvo dentro de lo que esperábamos”

Fue una linda medida para poder hacer fútbol. Los jugadores todavía estaban un poco cansados, habían entrenado en doble turno, pero hicieron un buen trabajo”, expresó Diego Landeiro, tras el amistoso frente a Maronese. El técnico de Independiente sacó conclusiones positivas: “Estuvo dentro de lo que esperábamos, por ahí falta un poco más de velocidad, de fútbol, pero quedé conforme”.

El primer objetivo del Rojo en la Reválida del Federal A es evitar el descenso. La buena cosecha de puntos en la última ronda de la zona patagónica, llena al plantel de optimismo. “La idea es seguir cómo terminamos jugando el año pasado, con dinámica, ritmo, siempre buscando el arco rival. Los chicos se acoplaron bien al sistema de juego, dio resultado, eso es fundamental para que se pueda creer en una idea de juego”, destacó el DT.

A Coco le gustó la imagen que dejó su primer refuerzo, Federico Illanes: “Es un jugador con mucha dinámica, presencia. Realmente me gustó cómo se movió y cómo se manejaron junto con Berra”.

Hoy el Rojo viaja a Bahía Blanca para jugar ante Olimpo. “Va a ser una linda medida para poder ver el equipo”, finalizó.

Lovaglio: “Nos faltó mucho poder ofensivo”

“El error forma parte del aprendizaje, en líneas generales nos faltó mucho poder ofensivo. De cualquier manera, estamos en presencia de un rival, que tiene dos categorías más”, dijo Eduardo Lavaglio, técnico de Maronese, que ayer tuvo su debut contra el Rojo de cara al Federal C.

Para el entrenador, medirse contra rivales que están en otro escalón es importante y por eso evalúa jugar contra Roca. “Nos permite ir viendo cuáles son las dificultades que tenemos, tanto en ataque como en defensa. La reflexión es que fue positiva la práctica”, analizó.

El Dino ya tiene la base del plantel, con sello regional. Sin embargo, en el club analizan reforzarse. Lovaglio adelantó que están buscando delantero, pero aclaró el criterio de búsqueda: “Los que vengan tienen que ser mejores que los que están”.