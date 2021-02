El Rojo y Alianza sueñan en un infartante final

El Rojo, como bien destaca el informe del Valle Futbolero, si logra un triunfo con una diferencia de gol similar o mayor a La Amistad clasificará. Si gana por cualquier diferencia y La Amistad no consigue derrotar a Alianza, también así avanzará.

Sin embargo no depende de sí mismo. Si Independiente logra la victoria, pero La Amistad también lo hace con una goleada mayor en diferencia de gol lo dejará afuera. También puede darse que ambos ganen por la misma diferencia de gol, pero que el equipo cipoleño marque dos goles más que los neuquinos. Con el empate, Independiente tiene chances de clasificación, para ello necesita que La Amistad no gane, si empata debe hacerlo convirtiendo no más de 2 goles de los que haga Independiente. Y si pierden los cipoleños, el rojo necesita que Alianza no golee por más de 4 goles.

futbol Cruz del Sur - amistad Foto Gentileza Fabio HernándezDiario El Cordillerano (2).jpg

Por su parte, Alianza debe ganar sí o sí, porque una derrota o un empate lo elimina. Si gana debe esperar que Independiente pierda, pero también que Cruz del Sur no gane por un gol de diferencia mayor al que logre Alianza. Hay otra posibilidad si Alianza golea por más de 4 goles, ya que entonces también le sirve el empate en la otra cancha. Si gana por 4 goles de diferencia e Independiente empata se definirá por goles a favor.

Las frases de Doglioli y Panei

El DT del Rojo Guillermo Doglioli dijo: "sería algo único avanzar y llegar a la final. Hemos hecho todo a pulmón y ser competitivos, es una satisfacción con todos jugadores de Lifune. Todo lo bueno tiene sacrificio como hicimos de todo tipo, eso le dije a los muchachos lo fácil no tiene sentido, lo bueno es cuando cuesta", valoró.

Guillermo Doglioli

Por su parte, Fede Panei, capitán de Alianza indicó: "Contento porque era la idea, llegar con chances a la última fecha. Tenemos que hacer los deberes, ganar y que el otro resultado nos ayude. Un equipo con jugadores locales, resignamos cosas, contentos y ansiosos", destacó .