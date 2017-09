El Rojo y el Albinegro, unidos para que no se cumpla la ley del ex

Mellado, Taborda, Gaitán y Caprio, los cuatro ex Cipo en Ferro de Pico.

Neuquén

En un juego tan impredecible como el fútbol hay situaciones que se repiten con cierta regularidad que permiten crear las máximas futboleras como la ley del ex. Cualquier hincha sabe de qué se trata esa frase y, es más, ruega en la semana para que no se cumpla la premisa de que un ex jugador de su equipo lo enfrente y le convierta un gol. En el caso de los arqueros, que sean la gran figura impidiendo un triunfo.