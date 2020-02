Independiente está afuera de la clasificación a las copas internacionales y no se recuperó del duro golpe que significó perder el clásico con Racing (1-0) y eso se notó en el tibio empate que logró el lunes como local ante Arsenal (1-1), con un gol agónico de Leandro Fernández. Gastón Silva y el paraguayo Cecilio Domínguez por Alexander Barboza y Leandro Fernández, ambos suspendidos, serán los cambios. Gimnasia, por su parte, no ganó este año y Diego Maradona tendría las horas contadas si no gana hoy.

Otros partidos

En tanto, Newell’s-Colón y Atlético Tucumán-Lanús arrancan a las 21.45.