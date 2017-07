El Rojo ya canta "vamos los pibes"

La prueba se enmarca en un contexto en el que la dirigencia apuesta a reducir los gastos de plantel sin dejar de ser un equipo competitivo.

Fue un mediodía en el que el clima ayudó a la actividad, ya que disminuyó considerablemente el frío respecto de los últimos días. Alrededor de las 14, los jugadores comenzaron a arribar al predio. Algunos por propia iniciativa y otros a pedido de la dirigencia y del cuerpo técnico, como en los casos de Martín Ramos y Javier Solís, dos que son prácticamente una fija para la próxima temporada.

El Indio, volante central de Maronese, fue convocado por el cuerpo técnico mientras que Solís, de último paso por Belgrano de Santa Rosa, ya supo ocupar el lateral derecho del Rojo en torneos federales y ahora se volvería a sumar. Similar es el caso de Sebastián Jeldres, que no participó de la prueba pero que si todo marcha según los planes se pondrá la albirroja a partir de agosto. Ninguno de los tres estará presente en la segunda práctica, que se llevará a cabo esta tarde en el mismo lugar.

En total se jugaron tres partidos en los que se rotaron los jugadores para verlos en distintos sectores de la cancha y con diferentes compañeros. Además, completaron los trabajos con jugadores de la primera local y de la reserva de Independiente.

Hoy en la segunda prueba se volverá a presentar la mayoría de los chicos que estuvieron ayer, y esperan que se puedan hacer presentes otros jugadores que están en carpeta.

Hoy continuarán las pruebas a partir de las 14:30 en Judiciales. 16 jugadores se hicieron presentes además de los pibes del club, que también se mostraron.

Buenas expectativas

El entrenador Diego Trotta estuvo al mando de las prácticas mirando atentamente los movimientos de los chicos. “Fue una prueba muy satisfactoria en todo sentido. En convocatoria y en intensidad. La verdad que muy bien. Colaboraron los chicos de la primera local y la reserva así que pudimos hacer un mix bastante lindo para ver buenas cosas”, evaluó el entrenador tras la primera práctica.

“Todavía no hay nada definido, mañana vamos a seguir analizando. No quiero dar nombres todavía, pero nos vamos a sentar a charlar y evaluar para ver las posibilidades de sumar alguno de los chicos al plantel, y hay lindos proyectos”, completó el flamante DT de Independiente.

En la soleada tarde en el predio de Judiciales también se hicieron presentes varios dirigentes del club, entre ellos el presidente Gastón Sobisch, así como también jugadores símbolo de la institución, como Manuel Berra y Orlando Porra, quienes no se quisieron perder los movimientos de los posibles compañeros.

Entre los nombres destacados se encuentran Lucas Piussi, lateral izquierdo de Centenario; Ignacio Cuellar, volante de Sapere; Nahuel Maldonado, del club Puerto Moreno de Bariloche, y el volante Franco Corsino, de Patagonia.

Hoy será la última práctica en la que habrá definiciones importantes para algunos chicos que sueñan con ponerse la del Rojo y jugar en la tercera categoría del fútbol argentino.

"Me llamaron de la dirigencia y me dijeron que estaban interesados en mí. Todavía falta arreglar detalles, pero estamos cerca”.Martín Ramos. Volante de Maronese

"Me interesó la chance de poder jugar un Federal. Me sentí cómodo jugando en mi posición. Todavía no me dijeron nada”.Lucas Piussi. Lateral de Centenario

"Todavía no definimos nada. Hay lindos proyectos y esperemos sumar algunos chicos al plantel del Federal”.Diego Trotta. Entrenador de Independiente

Lucero ya se entrenó en Alvarado de Mardel

El fútbol neuquino sigue alimentando equipos de todo el país. En este caso, Gonzalo Lucero, ex Independiente, ya forma parte de las filas de Alvarado de Mar del Plata, club con el que jugará el próximo Federal A. El joven volante de Plottier se desvinculó del Rojo y ya está en La Feliz, practicando a las órdenes de Tulio Botella. Lucero fue uno de los puntos más altos del equipo en el torneo que pasó y varios clubes posaron sus ojos sobre él, aunque finalmente el Torito marplatense se quedó con el pase.

Por otro lado, Hugo Hernández debutó en la red este fin de semana en el empate de su equipo, Pacífico de Alvear, ante Libertad de Rivadavia como visitante. En tanto, Alan Sack tuvo minutos en Montecasero de Mendoza, mientras que Ciro Clemente hizo lo propio en San Martín de la misma provincia.

“La verdad es que soy de una generación donde nadie se iba a ningún lado y era muy difícil mostrarse. Hoy el futbol neuquino crece por y para sus jóvenes”, expresó Clemente desde suelo mendocino.

Abayián presenció la práctica y puede ser nuevo refuerzo

Guido Abayián, ex jugador de Cipolletti con largo recorrido en el ascenso argentino, puede ser uno de los refuerzos de jerarquía que acompañará a la base de regionales para encarar el próximo desafío.

El delantero de 28 años viene de jugar en el fútbol de Bulgaria (Etar FC) y Gibraltar (Lincoln Red Imps), y además tuvo pasos anteriores por el ascenso portugués. Es recordado por los hinchas albirrojos por fallar el penal en la definición por penales de Copa Argentina jugando para Cipolletti, que luego le daría la chance al Rojo de enfrentarse a Racing de Avellaneda. Todavía no acordó su llegada, pero hay buenos indicios.

Además, la dirigencia ya tiene todo arreglado con Federico Cataldi, defensor central de Arsenal de Sarandí, que llegaría a la región en los próximos días. Juan Manuel Vázquez ya está confirmado y junto con Sebastián Jeldres, Martín Ramos y Javier Solís serían los primeros jugadores de paso reciente por la Liga que tienen un lugar asegurado.