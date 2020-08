El romántico mensaje de Oreiro por el cumpleaños de Ricardo Mollo

Oreiro disfruta junto a Ricardo Mollo de un momento especial, tras el lanzamiento su documental en Netflix de la gira musical que realizó la artista por Rusia en 2014. La cantante tiene millones de seguidores en suelo ruso por sus novelas y muestra en ese documental el amor de la gente y cómo corean sus temas en castellano.

Feliz vuelta al sol a mi persona favorita -чалиг ня Ржения мему любимму челеку View this post on Instagram Feliz vuelta al sol a mi persona favorita - чалиг ня Ржения мему любимму челеку A post shared by Наалия рейр|Natalia Oreiro (@nataliaoreirosoy) on Aug 16, 2020 at 7:59pm PDT

Ricardo Mollo y natalia Oreiro se conocieron hace casi 20 años en una clase de yoga. Los pesentó un amigo en común, y nunca más se separaron "Ella me dio la oportunidad de sentir que te podés enamorar de alguien", asegura él en un fragmento del documental Nasha Natasha, disponible en Netflix. En el film de Martín Sastre también se pueden ver imágenes inéditas de la boda que la actriz y el músico celebraron el 31 de diciembre de del 2001 en la isla de Fernando de Noronha, en Brasil.

"Yo conquisté a Ricardo con una lasagna vegetariana que él nunca comió porque se fue antes. Le dije: 'No, no me hagas esto'. Me dijo que se tenía que ir y le di el postre, un mousse de maracuyá", rememoró Natalia hace poco en una entrevista.