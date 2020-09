El romántico mensaje de Quique Sacco a Vidal por su cumpleaños

El periodista Enrique Quique Sacco saludó a su pareja, María Eugenia Vidal, por el día de su cumpleaños. El comunicador le hizo un video de 8 segundos a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que este martes cumple 47 años. En el mismo se puede ver una foto de ambos en la intimidad y se escucha sonar el tema de Rod Stewart, "Have I Told You Lately That I Love You" (¿Te he dicho últimamente que te amo?).