El "Roña" Castro, entre sus 15 hijos, una estafa de u$S 100 mil a EEUU y su candidatura a diputado

Embed

En ese momento, el deportista decidió aclarar cómo es la relación que tiene con cada uno y terminó conmoviendo a todos. “Mi ex mujer tenía dos hijos, y si la vaca es mía, los terneros también. Ellos eran Echeverría. Después con mi otra ex mujer pasó lo mismo. Ella tenía una nena a la que adopté. Tengo otra hija que no está reconocida, pero de la que me hice cargo. Ella ya es grande, tiene 24 años y se fue a vivir con la madre”, relató Castro y siguió diciendo ante la atenta mirada de los invitados. “En otro momento, estuve viviendo en Génova (Italia), y ahí tengo un hijo. También tengo una hija paraguaya y a ninguno de los dos los conozco. En el caso de mi hija, a ella la tuvieron en Argentina y después se fueron a Paraguay. Nunca más la vi. Con mi hijo, pasó algo parecido. Cuando yo vivía en Italia, en invierno, más o menos en diciembre, me volví con la promesa de volver y nunca más lo hice, así que no lo conozco. No tengo conexión con las madres pero me gustaría saber de ellos. Me gustaría que me conocieran. Estuve averiguando y fue imposible”.

Embed

Dada la tristeza del invitado, Andy Kusnetzoff se comprometió a ayudarlo a usar las redes sociales para dar con sus primogénitos.

Embed El roña castro cuenta 4 historias, choco por estar de gira, hijos no reconocidos, cago a trompadas a uno en la calle, metio 100 lucas verdes de contrabando. Cierra diciendo que se mete en politica. Nada mas Sr. Juez. #PHPodemosHablar — Juli Podo (@JuliPodo) 9 de junio de 2019

En tanto, en otro pasaje de la entrevista, el ex boxeador reveló que estafó al fisco de Estados Unidos, con un premio que ganó en tierras norteamericanas.

Embed

“Fui a pelear a Estados Unidos y gané 100 mil dólares. El fisco me tenía que sacar el 30% y no quería pagarlo. Yo mismo me dije ‘que le voy a dejar la plata a estos’. Así que puse los fajos de dólares adentro de la campera de mi hija y la lleve en brazos. Cuando pase por seguridad, pase tranquilo, pero a mi mujer le sonó la alarma. En medio de la revisión le preguntaron si estaba embarazada y ella se quedó ahí para que la revisaran”, finalizó.

Embed #podemosHablar @andykusnetzoff imposible tratar de remar las anécdotas e historia del Roña Castro... Todo mal mujeres, hijos no reconocidos, choque después de gira... #CeroEjemplo — Flavio Cerbone (@flaviocerbone) 9 de junio de 2019

“Esto pasó hace un montón y ya prescribió”, aclaró el conductor.

Embed El Roña Castro le metió 15 hijos me imaginé que pasaba si o si primero — Lucas Amatucci (@Picoliito) 9 de junio de 2019

Por último, el “Roña” contó que se postulará como Diputado Nacional por Buenos Aires.

Embed Cuando creíste que Maradona tiene muchos hijos perdidos por ahí, aparece el Roña Castro con 15 LPM — Selena (@seele_97) 9 de junio de 2019

Ante estas historias, los usuarios de las redes sociales se indignaron. “El Roña Castro contando que uso a su hijita menor para pasar dolares sin declarar en la aduana ........ y @andykusnetzoff lo festeja. No se, fíjate”, “En TV esta noche contó como evadió 10.000 dólares en la aduana de usa se los “escondió en la espalda de su hijita” y cruzó la aduana al rato contó que se postula a diputado nacional con CFK. Sos honesto o sos kirchnerista”; “El Roña Castro le metió 15 hijos me imaginé que pasaba si o si primero”; “Cuando creíste que Maradona tiene muchos hijos perdidos por ahí, aparece el Roña Castro con 15 LPM”; “Roña castro diciendo que tiene 15 hijos, que con casi la mitad tiene nula relación y a dos de ellos no conoce y lo charlan con naturalidad y hasta con cierto grado humorístico Ah pero si una chica no desea ser madre es hija del diablo”; “Cuando vos tengas miedo de no llegar a fin de mes y alimentar a tus hijos acordate que el Roña Castro tiene 15 hijos con 6 mujeres distintas y sigue vivo”; “Imagínense al Roña Castro una navidad con todos sus hijos” y “Roña Castro superó en cantidad de hijos a las causas judiciales de CFK”, fueron algunos de los comentarios que circularon.

Embed #PodemosHablar De podemos hablar no quedo nada, una verguenza lo que hiciste con el Roña, haces la mesa de Mirtha, ya no te diferencias, de un programa super , estas haciendo una mierda discriminando y sensurando a la gente.!! NO SEAS MIRTHO QUERIDO!!! — Ariel Ramirez (@WariRamirezOk) 9 de junio de 2019

Embed #PodemosHablar

El Roña Castro contando que uso a su hijita menor para pasar dolares sin declarar en la aduana ........ y @andykusnetzoff lo festeja.

No se, fijate. — _MaRtA_61 (@Marta16061961) 9 de junio de 2019

LEÉ MÁS

¿Lady Gaga metió la cola en la separación de Bradley Cooper e Irina Shayk?