La revista People confirmó que Cooper y Shayk están en tratativas para compartir la custodia de su hijita de dos años, Lea De Seine. Y a pesar de que ninguno de los dos aún se pronunció, aseguran que a la modelo se la vio salir con una valija de la casa que compartía con el actor hasta este jueves.

“Las cosas no están bien entre ellos. Ninguno de los dos es feliz. La relación pende de un hilo”, dijo una persona cercana a la pareja días atrás.

La pareja había comenzado a salir en 2015, después de que ambos rompieran con sus anteriores parejas: ella con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo y él con la actriz británica Suki Waterhouse.

Señales

El domingo pasado, durante uno de sus conciertos en Las Vegas, Lady Gaga hizo una clara referencia a su ex, Christian Carino. Cuando estaba a punto de cantar ‘Someone to Watch over me’, sorprendió a todo el público: “La última vez que canté esta canción tenía un anillo en mi dedo, así que ahora será diferente”.