El sábado a la noche, Cipo recibe al líder del grupo

Saben en la dirigencia local que un sábado a la tarde se hace imposible por la amplísima agenda de fútbol amateur que hay en la zona. Aun así, el contexto le podría quitar marco a un partido muy atractivo, que se da después de una inesperada goleada ante Olimpo en Bahía Blanca.

El Albinegro tiró por la borda la euforia popular del 1 a 0 contra Madryn en inferioridad numérica, con una versión desenchufada en el clásico. Pero además, en Bahía, el equipo de Gustavo Coronel perdió por lesión a Maxi Tormann (desgarro del posterior) y a Pablo Vergara (fractura en el dedo de uno de sus pies).

Quien está a disposición para volver es Damián Jara, el marcador central que justamente vio la roja en la última presentación en La Visera. Todo parece indicar que el cipoleño hará dupla por primera vez en la temporada con Elvis Hernández.

Por el reemplazante de Vergara, la cosa no está tan clara. Naturalmente no hay muchos nombres para recorrer el andarivel izquierdo, más allá de que el rendimiento del ex Banfield y Almagro, hasta el momento, no ha sido el esperado.

En ofensiva tampoco está todo tan decidido. En principio habría continuidad para la dupla Nicolás Trecco-Daniel Opazo, pero el cuerpo técnico pretende más de ambos.

Enzo Romero ha dado respuestas desde el banco. Actualmente es el goleador del equipo con dos gritos, ambos ingresando como reemplazo.

Hernán Altolaguirre inició en el once, luego se lesionó y hoy surge algo relegado por los otros delanteros del equipo. Igual, es un referente de área en el que el cuerpo técnico confía, de marcado recorrido en la divisional.

Hoy, el grupo de jugadores retomará los entrenamientos. Ayer, como es habitual, fue jornada de descanso.

El único que trabajó en kinesiología fue el central Tormann, con el deseo de dejar atrás la lesión muscular lo más pronto posible.