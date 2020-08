"El salame de Echarri dice que es Nac&Pop, pero es un hippie con OSDE"

"¿En serio ‘les pibis'? ¿En serio nos vamos a bancar esto? ¿En serio somos tan pelotudos?”, había posteado El Dipy hace unos dias en alusión al discurso que dio en un reporte diario del Ministerio de Salud Lucas Grimson, el joven de 19 años que integra la Dirección de Adolescencias y Juventudes.

“Cerrá el orto, Dipy. Y dejá que les pibxs se expresen como quieren. Al final, sos terrible ortiva”, le contestó Echarri.

"Pero, ¿quién lo puede mandar a Echarri?", inquirió la anfitriona. "El sobre...¿Quién lo manda a Echarri? El sobre", contestó el músico dando por descontado que la reacción del actor y su militancia política es paga. "En un programa de televisión dijo que si sabía que su partido era corrupto lo iba a votar igual", añadió El Dipy para argumentar su acusación.

"Lo que a mí me duele, que él me pone esas cosas que yo respeto, pero el me está hablando de respeto por "les pibxs" y me pone 'cerrá el ort..'. Ya arrancó mal", añadió en alusión al tuit de Echarri.

"Lo que más te duele que cuando te llaman de los canales para hablar de este tema, no te dejan decir lo que le contestaste. Y te duele porque siempre se escucha una (voz), nunca se escucha la otra. Lo que pasa es que si se escucha la mía se cae la pauta, es un quilombo, suena el teléfono. La vara tiene que ser para los dos lados igual. Esto no es para cagones, la política no es para cagones, entonces te la tenés que bancar", expresó.

"Si yo me fumé la que me dijo el salame este, que dice que es nacional y popular y es un hippie con OSDE, porque se va a Miami, a la Quinta Avenida (de Nueva York) a comprar, lo escarcharon, le dijeron de todo y acá se viene hacer el humilde... Nunca lo vi en una olla popular revolviendo la cosa para los pibes", sentenció El Dipy.

"Y qué, ¿yo soy un desclasado? Ahora porque yo hablo y no estoy a favor de nadie, ¿estoy en contra del gobierno? Yo viví en un barrio, yo sé lo que es tener hambre, ¿qué me va a venir a contar este? ¿A mí me va a contar este lo que es tener hambre? Yo sí pasé hambre y mis viejos se rompieron el culo para darme lo mejor: me cuidaron, me dieron los valores que tengo, son los mejores padres que puede tener una persona...", manifestó.

Y continuó: "¿Y sabés qué es lo más lindo de todos? Que me enseñaron que para tener algo tenés que trabajar, estudiar; y que para ser alguien tenés que esforzarte y para tener todo, tenés que hacer todo para tenerlo porque los sueños te cumplen todo. ¿Sabés cuando se cumplen los sueños? Cuando vos tenés ganas de cumplirlos porque te van a pasar miles de cosas. Justo cuando vas a cumplir tus sueños, te pasan cosas, te cagan y es el momento donde más tenés que acelerar", enfatizó.

"Los sueños se cumplen todos, imaginate yo,, un 'negro de cuarta' me dicen, un desclasado, un villero, que mi música es una mierda... Es tristísimo que en en este país por decir un mensaje, que puede pensar una persona de cualquier parte del mundo, seas un hijo de p...", dijo El Dipy.