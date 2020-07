El sector del turismo protestó en reclamo de la Emergencia

Con una intervención en la explanada del monumento a San Martín que consistió en la exposición de una cama matrimonial con dos mesas, simulando una habitación hotelera y un restaurante, el sector se manifestó un día después de que el gobernador Omar Gutiérrez habilitara el turismo interno en aquellas localidades que no tienen casos de coronavirus.

La medida, sin embargo, no trajo satisfacción en parte del rubro. "Para que el turismo funcione realmente tenemos que estar hablando de una visión mucho más amplia. Esta posibilidad de microrregión en la que estaría fundada esta propuesta no nos parece que llegue a tener importancia", consideró Gustavo Amman, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Neuquén, uno de los que encabezó el reclamo, junto representantes del transporte.

AM-reclamo-Ley-de-emergencia-hoteleros-gastronomicos-transporte-(2).jpg Agustín Martínez

"Pasar de una ciudad a otra podrá generar alguna movida de gastronomía, que no creo que tampoco sea importante, pero en el concepto amplio de turismo creemos que es muy poco. El turismo apunta a mucho más y en nuestro caso a traer gente de otras provincias y del exterior", afirmó Amman en diálogo con LMN.

Según refirió, mantienen diálogo con el Ejecutivo provincial pero señaló que, en este caso, el principal problema es que tienen "posiciones diferentes" para poder aproximarse a una salida a la crisis. "El Movimiento Popular Neuquino (MPN) no apoya la implementación de una ley provincial y es lo que nos llama poderosamente la atención, considerando que declama la importancia del turismo, que es la segunda actividad de la provincia", remarcó el representante de los hoteleros.

AM-reclamo-Ley-de-emergencia-hoteleros-gastronomicos-transporte-(12).jpg Agustín Martínez

A su vez, afirmó que el proyecto de ley propuesto a nivel nacional "salió con muchas falencias, es inaceptable y no cumple con el objetivo de la emergencia" ya que apunta a políticas en el 2021 sin tener en cuenta la situación actual. "Hay agotamiento y enojo en el sector", afirmó.

AM-reclamo-Ley-de-emergencia-hoteleros-gastronomicos-transporte-(8).jpg Agustín Martínez

Por último, Amman puntualizó los cuatro aspectos esenciales que debería contemplar el proyecto de emergencia. "Por un lado, el aspecto laboral donde se necesita que los ATP no se achique como se vienen achicando. Por otro lado, el tema tributario ya que no existe suspensión de impuestos. En materia creditica se necesita apoyo como para retomar y atender las obligaciones que no se están cumpliendo y para eso haría falta créditos de promoción a tasa cero, o lo más cercano posible. Finalmente, hay un tema de servicios públicos que alguien tiene que intervenir para que dejen de facturar los gastos fijos que vienen en las facturaciones", explicó.