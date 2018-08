El Senado autorizó los allanamientos a Cristina

Con 67 votos a favor y ninguno en contra, el Senado aprobó los allanamientos a las tres propiedades de la ex presidenta en la causa de los cuadernos de las coimas, que comenzó a investigarse luego de las revelaciones de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, mano derecho de Julio De Vido. La ex mandataria también votó a favor.

Los operativos serán en tres domicilios: el de Recoleta ubicado en Juncal 1306, el de Río Gallegos en la calle Mascarello 441 y el de El Calafate en la calle Padre de Agostini y Los Tehuelches. Aún no se sabe cuándo serán, pero ahora el magistrado tiene libertad para ordenarlos cuando crea conveniente.

Cristina fue una de las últimas oradoras. Habló más de 40 minutos y basó su defensa en críticas al Gobierno. También dejó claro que no está arrepentida de nada: “No me van a hacer arrepentir. Si creen que con los Bonadio, los desafueros, me voy a arrepentir, no. No me arrepiento de nada de lo que hice”, aseguró. Y desafió, con gestos ampulosos: “La historia de la Argentina demuestra que pueden encarcelar gente, pueden meter a todos los opositores, me pueden meter presa. ¿Usted cree que realmente la Argentina va a ser más gobernable? Me atrevo a decir que no es así. Al contrario, deberían comenzar a intentar rever políticas en lugar de insistir en este tipo de cosas”.

La ex presidenta arribó al Congreso antes de las 14 y estuvo presente durante todo el debate, ya que el bloque de Unidad Ciudadana quería utilizar el tiempo para focalizar sus discursos contra el juez que instruye varias causas contra la ex mandataria, entre ellas el Pacto con Irán.

El jefe de la bancada del PJ, Miguel Ángel Pichetto, dio un durísimo discurso en el que cuestionó a la senadora y fundamentó el aval del bloque a los allanamientos solicitados por el juez Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos. “Le recomiendo que nos escuchemos, siempre hemos tenido una actitud de respeto, en lo personal y en lo humano. Nunca hemos lastimado a nadie en lo personal; hemos escuchado algunas cosas lamentables”, le reprochó Pichetto a modo de réplica. Cristina sólo escuchaba, sin mirarlo.

En una histórica sesión, CFK repitió que se siente una perseguida política y recibió una dura réplica de Pichetto, quien le recriminó algunos dichos.

El exabrupto de una senadora K

La senadora del Frente para la Victoria María Inés “Marin” Pilatti Vergara defendió a Cristina Kirchner y, con un exabrupto, les apuntó al juez Bonadio y a sus compañeros de la Cámara Alta, a quienes acusó de querer “quedar bien con las señoras gordas que marcharon” en la movilización del 21A del martes frente al Congreso de la Nación.

“Fui la primera presidenta y seré la primera senadora allanada. No es cierto que en 2001 se allanó a un senador por el escándalo de los sobornos”. “¿Me van a decir a los ojos que realmente creen que los que están hablando como arrepentidos dicen la verdad?”. “¿Ustedes creen que la patria contratista empezó el 25 de mayo de 2003? Vamos, estamos en la Argentina que preside Mauricio Macri, el hijo de Franco, el primo de Angelo Calcaterra y el hermano del alma de Nicky Caputo... Entonces, ¿de verdad creen que esto empezó en 2003?”.“¿Creen que con los Bonadio y los desafueros me voy a arrepentir? No. No me arrepiento. Me arrepiento de no haber sido suficientemente inteligente o amplia para convencer y persuadir de que lo que estábamos haciendo, con errores o aciertos, había mejorado la vida de millones”.

jose lopez

López vinculó a los Kirchner con la noche del convento

José López dio más detalles sobre el episodio que lo llevó a la cárcel en junio de 2016. Fue durante su confesión ante el fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos de la corrupción y donde busca convertirse en imputado colaborador. En esas más de tres horas, no lo dudó: “Los bolsos tienen relación con las coimas que se investigan en esta causa, son parte de la misma maniobra”, así confiaron fuentes de la causa. Y apuntó a Néstor y Cristina Kirchner como los principales responsables “de la organización de recaudación”.

Al momento de reconstruir lo sucedido la madrugada del 14 de junio de 2016, cuando buscó esconder en el convento de General Rodríguez bolsos con casi 9 millones de dólares, 153.000 euros, 59.000 pesos y relojes Rolex, López decidió dar más detalles. La pregunta era inevitable. La explicación era de las más esperadas y el ex secretario de Obras Públicas no arrancó su confesión con ese episodio, pero no lo omitió. “El dinero de los bolsos no era mío, era de personas de la política”, repitió el ex funcionario K. Estas palabras se habían escuchado durante el juicio en su contra por enriquecimiento ilícito, justamente a raíz del episodio en el famoso convento.

monumento nestor

Cuelgan un bolso en monumento de NK en Río Turbio

Desde que se inició la investigación conocida como los “cuadernos de las coimas”, se generalizó el pedido para que los monumentos y homenajes al fallecido ex presidente Néstor Kirchner sean removidos o rebautizados. Paralelamente, varios símbolos kirchneristas fueron vandalizados. El último de estos casos tuvo lugar en Río Turbio, donde a una estatua del ex presidente ubicada frente a la Mega Usina se le colgó un bolso.