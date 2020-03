Sin embargo, al ser indagada sobre si mantiene relaciones sexuales con el padre de sus dos hijos, la rubia soltó un sincericidio letal. “Tengo sexo con él pero no porque lo quiera, sino porque me caliento. Cuando estoy caliente es lo que más a mano tengo”, aseguró Latorre.

La historia no quedó ahí y la también contadora, habló sobre lo que pasa por la cabeza de Diego Latorre, tras su separación, con lo cual terminó enterrando aún más a su ex pareja. “Él cree que a mí me agarró la chiripiorca a los cincuenta en vez de a los veinte y que ya se me va a pasar y que lo amo”.

“Voy a cumplir cincuenta y uno dentro de algunas semanas y la verdad es que Diego y yo somos familia más allá de todo y de las buenas y malas. Yo soy una mina asumida públicamente y nunca niego nada. Él es mi familia y mi proyecto de vida, después hay crisis y cada uno lo resuelve como puede, yo lo hago asumiéndolo”, siguió la “angelita”.

“Igual los tipos son unas basuras. Ellos pueden estar con quienes quieran, y si nosotros hacemos media cosita, somos como las que tratan de puta a Cinthia Fernández”, sentenció la rubia haciendo alusión al conflicto que tuvo su compañera de LAM con las mamás de los compañeros del jardín al que asisten sus hijas.

