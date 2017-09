El sueño del Rojo y de Cipo pone primera en el Federal

Independiente será el único representante neuquino y arrancará como visitante frente a Villa Mitre desde las 16, en Bahía Blanca, con el arbitraje del marplatense Darío Martínez Rojas. Cipolletti, por su parte, tendrá la chance de empezar en casa ante Rivadavia de Lincoln a partir de las 15:30, con Daniel Leguizamón (Río Colorado) como juez principal. Por otro lado, el Deportivo Roca de Mauro Laspada también salió fuera de casa y chocará hoy con Alvarado en Mar del Plata a las 16, arbitrado por Fernando Omar.

El albirrojo de Diego Trotta llegó ayer al mediodía a Bahía Blanca y espera el partido con alguna incertidumbre. El DT no podrá alinear su equipo ideal debido a que algunas de las habilitaciones de los refuerzos no llegaron para esta fecha. En el lateral izquierdo, Federico Cataldi quedó y su lugar lo ocupará Nahuel González. Arriba, esperarán hasta último momento el transfer de Guido Abayián; de no llegar, Lautaro Villegas ocupará su lugar, ya que Juan Manuel Vázquez sufrió un esguince de rodilla en la última práctica y quedará fuera del banco.

En Cipo, por otro lado, está todo confirmado desde hace algunos días, con Gustavo del Prete en el ataque por el lesionado Piñero Da Silva y con Velázquez acompañando a Medina en la zaga central.

Cipo le contestó a Escaris, de Roca

“Sr. Scaris, esto no es gratis. Con gestión y trabajo se puede pagar y tener ingresos. No hay que depender del gobierno”, escribió Romero, vice de Cipo. El presi de Roca se había quejado de la disparidad de apoyo oficial.