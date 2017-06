El sueño de la casa propia llegó a 23 familias zapalinas

Durante el acto, Martínez hizo una síntesis del proceso iniciado en 2013 que culminó ayer con la entrega de 23 viviendas. “Es honrar el compromiso que asumimos con ustedes, y es muy importante para nosotros honrar los compromisos, ya que cada proyecto que encaramos desde la gestión tiene que ver con construir una ciudadanía diferente, con generar un vínculo diferente con los vecinos, desde el respeto, desde entender que este recurso que está puesto en estas casas es de todos los zapalinos”.

Señaló que si bien los planes de vivienda no son responsabilidad de los municipios debido a la complejidad que conlleva su ejecución, en el inicio de la gestión, en el 2012, el municipio de Zapala observó que algunas familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica no tenían posibilidades de acceder a los planes convencionales de viviendas nacionales o provinciales, ya sea por no tener un ingreso fijo o por no llegar a los montos mínimos de ingresos exigibles para acceder a un crédito hipotecario.

Ante esta realidad, mediante la Resolución 539/13, la Municipalidad lanzó el plan Tu Casa, por el cual 150 familias en situación de emergencia habitacional podrían lograr el sueño de la vivienda propia.

La adjudicación de las mencionadas viviendas se realizó por medio de dos modalidades diferentes, el 50 por ciento fueron adjudicadas a grupos familiares seleccionados por el equipo técnico de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad, considerando a familias en situaciones de discapacidad, judicializadas, niños con derechos vulnerados y hacinamiento, y el resto de las viviendas fueron sorteadas entre los interesados que cumplieran con mínimos requisitos.

El proyecto contempla la construcción de 50 viviendas por año, pudiendo los adjudicatarios abonar los terrenos, el plano tipo y los servicios básicos en cómodas cuotas mensuales, debido a que se encuentran amparados por una ordenanza que les permite a los vecinos acceder a este beneficio.

En los últimos días se realizó el llamado a licitación pública para la adquisición del hormigón y demás materiales necesarios para la construcción de las 100 plateas restantes del plan.

