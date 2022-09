El Super quemó los papeles

Gallardo, que está hace 8 años en River, perdió la batalla táctica con Ibarra que llegó hace 3 días a Boca”, sentencia palabras más, palabras menos, el comentarista Gustavo López cuando el superclásico agoniza. Y razón no le falta. El tradicional duelo del domingo vino a quemar todos los papeles, a desterrar las teorías de que aquellos que son inexpertos no están capacitados para asumir grandes desafíos en el fútbol o que lo van a hacer peor que quienes poseen un largo recorrido en el cargo.

La mayoría en la previa creyó que una de las grandes ventajas en este superclásico la tenía River en el banco de suplentes.

Sin embargo, el entrenador novato, el que disputaba su primer superclásico oficial como DT de Boca en Primera División acertó más que su colega consagradísimo, el de la hazaña en Madrid, el de los mil títulos, el que emparejó el historial con el xeneize en un principio (ahora con Riquelme, Boca parece volver a tomar el control del duelo más popular).

“Siempre me puedo equivocar”, asumió con fastidio Gallardo al retirarse derrotado, herido en su orgullo y apesadumbrado por un plan que no funcionó en La Bombonera. Al mismo tiempo, la sonrisa no se le iba de la cara al Negro Ibarra en la conferencia de prensa. En el superclásico se quemaron todos los papeles. El aprendiz superó al maestro.