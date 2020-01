El Supercross rugió con más de cuatro mil espectadores

Para Pérez no fue sencilla la tarea, porque Agustín Carrasco, piloto de Cutral Co, no le hizo las cosas fáciles. Sin embargo, el corredor de la Comarca tuvo la mala suerte de romper su moto.

La buena noticia es que le prestaron otra, pero el rendimiento no fue el mismo y no logró hacerle sombra a Pérez.

El cipoleño Nahuel Kriger fue otro de los que dio pelea, pero una caída lo terminó por marginar de los puestos de adelante.

El podio de la categoría Master lo integraron Gerardo Ríos, Jorge Hasi y Fabio Sánchez.

En la división 85cc, Catalina Abrazua se quedó con el primer puesto, seguida por Máximo Vallejos y Felipe Quirno Costa. El podio en 65/50cc lo conformaron Máximo García, Renzzo Marchioni e Ian Guerra.

En la división principiantes, terminaron adelante Matías Castro, Francisco Paglia y Claudio Acedo.

La prueba contó con más de 70 pilotos. Es que no sólo estuvieron los regionales y los nacionales, también hubo presencia internacional. Es por eso que el nivel de los participantes le suma jerarquía a la competencia, como mérito para los ganadores.

La segunda fecha está programada para que se dispute el 7 de febrero y la tercera será el 21 de ese mismo mes.