El supuesto embarazo secreto que unió a Lucía Galán con Diego

"¡Que me lo nieguen! ¡Que me lo nieguen!", exclamó Luis Ventura en Fantino a la tarde luego de lanzar una nueva bomba en relación a la vida de Diego Maradona .

"Pido disculpas a quien me lo contó pero voy a cometer el pecado de dar una noticia que juré no darla. El primer embarazo de Diego Maradona es de Lucía Galán, antes de Diego Junior y de Dalma Nerea", sentenció el panelista, haciendo alusión al primogénito del Diez , fruto de su romance extramatrimonial con la italiana Cristiana Sinagra, y a la primera hija que tuvo el emblema de la Selección con Claudia Villafañe.

Prohibida, como Rocío Oliva

"Lucía era la preferida de Doña Tota", remarcó Ventura en alusión a la madre de Diego. "Todas las hermanas la adoraban. Y esa relación termina porque Cristiana Sinagra le había dicho que estaba embarazada. Diego estaba en crisis con Claudia, medio separado. Por eso no la dejaron entrar al velatorio a Lucía. Vayan y pregunten por qué no entró al velatorio Lucía Galán", disparó, dando a entender que, tal como le sucedió a Rocío Oliva, la cantante fue prohibida en el velatorio íntimo del emblema de la Selección Argentina.

"¿Intentó ir", le preguntó Marcelo Tauro a Ventura. "La llamó a Claudia y ella el dijo: ‘No, mis hijas no quieren’", aseguró el periodista.

"¿Y qué pasó con ese embarazo?", le preguntó a Ventura Gabriel Buono, ex secretario de Maradona, que estaba como invitado en el programa. "No sigamos, por favor te lo pido", advirtió Tauro. "No me tiren la piola porque sigo...", advirtió Ventura para luego remarcar: "Yo manejé la prensa de los Pimpinela diez años".

"Es verdad que Diego tuvo un romance con Lucía", acotó Tauro. "El día que Diego conoció a Rocío, frente a la habitación de Diego estaba Lucía. Y él estaba peleado con Ojeda", deslizó Buono.