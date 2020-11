El Tata rompió el silencio: ¿fue ninguneado por Messi?

¿Se cae un mito? El ex técnico del Barcelona y de la selección argentina Gerardo Martino negó haber tenido problemas en el pasado con el blaugrana Lionel Messi . En declaraciones a 'Telemundo', el Tata desmintió la charla con el delantero que el ex director deportivo barcelonista, Andoni Zubizarreta, había revelado en una charla con el diario El País.

Zubizarreta explicó que "el Tata Martino, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días". El técnico argentino, que actualmente está al frente de la selección mexicana, afirmó: "Yo nunca expresé esas palabras".

"En todo caso, si yo tuviera algo que decir ahora o antes se lo hubiera dicho al futbolista. De mi boca nunca salieron esas palabras y no tengo nada que decir al respecto", agregó y explicó: "Desde que me fui del Barcelona y desde que me fui de la selección argentina no doy nota ni en España ni en Argentina, con lo cual es muy difícil que lo haya podido decir".

https://twitter.com/TelemundoSports/status/1324825149296857089 ¿Qué pasó con entre "Tata" Martino y Messi ?



El DT de @miseleccionmx habló de su relación con el crack del @FCBarcelona_es pic.twitter.com/xOCYrYgvjP — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) November 6, 2020

"Las cosas las debemos de hablar y decir en el momento, después no tienen validez. Ya me expresé públicamente y no hay nada que cambie mi opinión.. Hace mucho que estuve en Barcelona y no hay nada que agregar. Para mi, con catorce años como entrenador, llegar ahí fue un aprendizaje. Nadie me dijo cómo iba a ser llegar al Barcelona", cerró.

De esta manera, Martino pareció querer ponerle un punto final a una polémica eterna justo días después de que Quique Setién también catagoló al astro argentino como "difícil de gestionar".