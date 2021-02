Deportes La Mañana Tinelli El temor del capitán del Rojo por la final contra el equipo de Tinelli

El Indio Ramos lanza la advertencia, pide transparencia y se pregunta ¿por qué Bolívar clasificó al Regional Amateur si no juega ninguna Liga? Se calienta el partido del domingo por el ascenso al Federal A. Fabricio Abatte Por abattef@lmneuquen.com.ar







Patrón del mediocampo y alma del Rojo neuquino. El Indio Ramos es pura garra y corazón. También a la hora de declarar y defender a su equipo fuera del campo. Es por ello que el ex Maronese pide transparencia en la gran definición por un ascenso al Federal A nada menos que ante Bolívar, equipo que tiene a Marcelo Tinelli como cabeza del ambicioso proyecto. "¡Me encantaría que vayan muchas cámaras...", revela a LM Neuquén y a la vez se pregunta "¿cómo llegaron a esta instancia sin jugar ninguna Liga local?".

"Lo que me enteré que me parece sorprendente es que al club lo crearon hace dos años y no jugó Liga local. No entiendo por qué clasificó para jugar el Regional, qué mérito hizo. Si fue por invitación o por qué...", planteó de entrada la duda respecto al club que es apadrinado nada menos que por el presidente de la Liga Profesional y de San Lorenzo de Almagro.

Con la misma vehemencia que juega, el gran capitán echó más leña al fuego. "Que lo maneje Tinelli y tengan presupuesto alto, está dentro de sus posibilidades. Nosotros jugamos gratis y sentimos los colores, eso no es problema. Vamos a dejar la vida en la cancha. Lo que me encantaría es que vayan muchas cámaras, que quede el registro de todo para que no haya nada raro. Para que el árbitro se sienta presionando para tener una brillante actuación, que sea limpio. Después si nos ganan en la cancha, punto final, quedará ahí, le daremos la mano...", disparó el temperamental volante central que trabaja en una empresa de aberturas familiar.