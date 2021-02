Qué dijo Vignolo del duelo Riquelme-Gallardo que lo tildan de obsecuente

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAldanapaduaa%2Fstatus%2F1363895323479932931 Hay que avisarle a vignolo que puede chuparles las medias a Riquelme pero que no quede como un pelotudo. https://t.co/uJDhEC4sT6 — Aldana (@Aldanapaduaa) February 22, 2021

"¿Cuál es el apuro de Boca me decía una persona (dirigente)? La Libertadores, le respondí. Sí, tiene que ser el apuro de la gente pero no debe ser el nuestro. Le respondí 'tuvieron suerte de que River no la ganó si no no me responderías así'. La obsesión de Boca es la Libertadores, se ha devorado entrenadores, se ha comido ídolos, se ha transformado en un trauma, el tema es que se la ha ganado River", comenzó su reflexivo discurso Vignolo.

Luego, llegaría la parte más polémica: "Esta nueva dirigencia que ha metido dos campeonatos que sonarán menores en comparación con la Copa, cuenta con la fortuna de que no se ha encontrado a un River ganador. Riquelme contra River aún no perdió. Riquelme a River le ganó los dos campeonatos. Es más, Riquelme con Gallardo no perdió. Le ganó el campeonato con el gol de Tevez a Gimnasia y ganó la Copa Diego Maradona luego", remarcó el Pollo.

Sácate la camiseta Vignolo, disimula un poco. https://t.co/DZtkInluRR — (@LpezRiver) February 22, 2021

Eso sí, cuando "Cai" Aimar pidió que incluya al entrenador Miguel Russo en esos logros, Vignolo desacreditó al DT de manera despectiva... "Bueno, pongamos al entrenador de arqueros también", tiró lo que no le gustó nada al ex entrenador y actualmente panelista.

#ESPNF90 @cholosottile ¿Porqué lo dejan al @Pollo_Vignolo chuparle tanto el culo a Riquelme???

Si fuesen buenos compañeros lo cuidarían más para que no quede Tan Expuesto.



Da Vergüenza Ajena — EDUARDO FOGOLIN (@EduardoFogolin) February 22, 2021

Lo cierto es que una vez más el Pollo armó polémica.

Pero Roman no dirige ni juega... es como Donofrio o Francescoli. Nunca escuché a Vignolo decir "Enzo le ganó a Alfaro, Arruabarrena o Guillermo" — Nacho (@Nachot_1982) February 22, 2021