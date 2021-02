image.png Doglioli durante el partido ante Newbery (foto Claudio Espinoza)

Claro, él sabe sobreponerse a las bravas, tanto como su equipo al que le paso de todo en esta histórica campaña y aún así siguió adelante. Doglioli se sobrepuso al Covid. "La pasé muy mal, no se lo deseo a nadie", comentó en su momento a LM Neuquén.

Y dio detalles desgarradores. "¿Cómo me contagié? Mi mamá está internada con cáncer, fuimos a asistirla, tuvimos que hacerle muchos estudios. Esa noche le dio positivo y de ahí quedamos aislados hasta el jueves de la otra semana, donde se confirmó lo nuestro", relató Doglioli en ese entonces.

image.png Un DT activo que brinda indicaciones cuando es necesario (foto Claudio Espinoza)

"Es durísimo, mucha fiebre que no bajaba. Es bravo, no dormís, no sabés lo que te pasa porque estás totalmente solo, no te vienen a ver. Es todo por teléfono, no es lo mismo que te revise seguido un médico. Por suerte tengo gente conocida que se ha portado de diez, vino el doc a verme, me inyectaron. Pero es algo que no se lo deseo a nadie, ni al peor enemigo. Mucho dolor de cuerpo, no podés levantarte de la cama, no podés comer, nada. La pasé muy mal", admitió el joven y prometedor entrenador.

"Ahora uno se da cuenta cuando le agarra pobre a los ancianos, a la gente que tiene una enfermedad. Uno es sano y me dio vuelta, imaginate. Me quedó la tos, por ahí me ahogo, pero si Dios quiere esta semana me dan el alta", redondeó.

Los limpia a todos sus rivales

Doglioli también comentó como es su emprendimiento con los artículos de limpieza.

image.png

“Tengo con un socio una distribuidora de elementos deportivos pero con el parate de la pandemia se cortó la cadena de pagos y cayeron las ventas. Entonces arranqué en esto, de a poquito, con venta de líquidos de limpieza porque hay que pagar cosas. Un cliente me entusiasmó. Compramos a granel y lo embotellamos de 5 litros y de 1 litro, se arman los combos y vendemos al por mayor y menor. Muy contento”, describe el protagonista de la historia.

Un galpón neuquino es su espacio físico y depósito pero el objetivo del “local propio” está cerca. Inteligente como al leer los partidos, eligió estratégicamente un rubro clave hoy en día.

“Me hago un mapa para hacer menos kilómetros”, confiesa el hermano de Emiliano, ex jugador del Rojo. Las ventas son online (al 2995396719) y por redes sociales. “Se hizo re grande la bola, mucha gente ayuda y compra. Los productos son buenos, algunos vienen de afuera, otros son fabricados Neuquén”, precisa.

"Nadie daba nada por nosotros"

Sobre el triunfo de este martes y el boleto a la finalísima sostiene emocionado. "Me preparé toda la semana para disfrutar este momento. Va a pasar mucho tiempo para volver a jugar y ganar una final patagónica, pero confiábamos en nosotros. Es satisfacción. Nadie daba nada por nosotros. Se lo merece este grupo", asegura Guillermo, el padre de la criatura, el hacedor del Rojo finalista, el referente de los humildes. El gran DT que sueña con devolver al Rojo al Federal A.