“Hay miles de niñas de 10 años que son abusadas aunque no queden embarazadas y no hay políticas de Estado que hagan absolutamente nada. De hecho de los violadores no se escucha absolutamente nada”, respondió Geyer. “Ese es otro debate. ¿Cómo defendemos la vida de la nena?”, le consultó la periodista.

Sin demasiadas vueltas, el organizador de la marcha aclaró que los médicos son quienes decidirán “si corre riesgo la vida de la niña que está gestando”. Sin embargo, luego Sampedro disparó: “una nena de 10 años, que es menor de edad, si está embarazada es porque fue víctima de una violación, ¿estamos de acuerdo? No hay dudas sobre eso. La nena fue violada”. “¿Y si no fuera víctima de violación?”, deslizó él, a lo que ella cuestionó: “¿Qué? ¿Quiso tener sexo a los 10 años con el abuelo o el abuelastro?”. “Pongamos. No sé. Puede haber un caso”, retrucó Geyer.

La tensión creció entre ambos, y la periodista le preguntó: “¿Eso es defender la vida de la nena? ¿De verdad le cabe la sospecha de que una nena de 10 años, eventualmente, pudo haber querido tener relaciones sexuales con su abuelastro?”. Ahí fue cuando el “provida” retrocedió: “No estoy diciendo eso, no me hagan decir eso que no es lo que estoy diciendo. No estaba diciendo eso, absolutamente. Me están llevando a un campo. yo no dije esas cosas. No tiene nada que ver“.

