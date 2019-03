"Vi una cosa y tuve hasta miedo que la gente creyera que estaba loco", comenzó diciendo Sergio. "Vi que estaba en un rectángulo negro, que daba terror, con una ventana negra. Me vi ahí, la mitad de mi adentro, insultando a la muerte y al diablo. No me daba por vencido", recordó.

"Y en un momento, después de tanto pelear, salí de ahí y volvió a mi", dijo y añadío: "Pero antes había tenido la imagen de caerme del tablón, un tablón del que yo caía a la muerte". "Era un espacio negro y yo me iba para abajo y quería parar", agregó.