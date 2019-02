"El título es el deseo a muerte"

Sobre sus lágrimas al final del encuentro contra Independiente que el líder ganó por 3 a 1, López comentó: “Se juntaron un montón de cosas, me siento un privilegiado de jugar a casi los 36 años en un club grande, de poder jugar un clásico, ganarlo, y además estar peleando el campeonato. Fueron muchas cosas que hicieron que me emocione y la alegría lógica de ganar el partido”.

“Para el plantel es un empujón bárbaro, es un envión anímico importante y ojalá que lo podamos capitalizar bien. Por momentos, el equipo intentó y tuvo la pelota, por momentos fue superado, Independiente es un gran equipo que juega muy bien al fútbol. Tuvimos la intención de tener la pelota y las ganas de ganar el partido hicieron la diferencia, pudimos marcar en los momentos justos”, aseguró.

Mañana a las 21:30 Racing recibirá a Corinthians por la revancha de la Sudamericana

López volvió a respaldar al entrenador, luego de hacerlo tras el gol ante Godoy Cruz, y pidió por su continuidad. “El Chacho es un técnico que trabaja bien y además se preocupa mucho porque el grupo esté óptimo en todo momento. Y a mí me da mucha confianza y me permite actuar con libertad adentro de la cancha. En lo personal, me gustaría que se le dé continuidad al proyecto del entrenador. Se ha logrado una identidad futbolística que le gusta a la gente y eso es muy bueno. Pero esas son decisiones que dependen de él y también de los dirigentes”, sostuvo.

Mientras disfruta de la cima en soledad en la Superliga, la Academia ya piensa en la revancha de la primera ronda de la Copa Sudamericana: mañana en Avellaneda frente a Corinthians (1-1 en la ida) a partir de las 21:30.

Coudet no dio pistas sobre la posible formación, pero se espera que juegue la base del equipo titular, con algunos retoques por bajas.