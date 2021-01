El toque de queda nocturno no será obligatorio y los gobernadores decidirán

El presidente Alberto Fernández no decretará el toque de queda sanitario, con una restricción de circulación nocturna de 23 a 6 ante el aumento de contagios de coronavirus, sino que será una recomendación y los gobernadores podrán decidir si adoptan o no la medida.

Sin embargo, no se descarta una extensión hasta las 24 para no afectar a los locales gastronómicos en medio de la temporada turística de verano. Además, se decidió un piso mínimo de contagio para establecer excepciones solicitadas por los gobernadores. Si se cumple no se aplica la prohibición, si sube con el correr de los días, esa excepción queda anulada.

En el decreto que implementa la DISPO se establece que "en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos aglomerados, departamentos o partidos de la Jurisdicción a su cargo, las autoridades Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas". Este artículo será el que el presidente utilice para las nuevas medidas.

En Neuquén, Omar Gutiérrez esperará que se publique el decreto nacional para definir que medidas adoptar. Durante la puesta en marcha de la segunda parte del plan de vacunación en el Ruca Che este jueves, el mandatario provincial confirmó que estaban trabajando junto con Casa Rosada para definir las nuevas pautas.

Qué dicen los gobernadores

Los gobernadores anunciaron este jueves que aplicarán las restricciones a la circulación nocturna para mitigar los efectos del coronavirus, como propuso el Gobierno nacional, según las necesidades de los distritos, y ratificaron la postura oficial de no afectar al turismo ni las actividades económicas de cada región.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, sostuvo que aguardará la publicación del decreto nacional sobre restricciones a la circulación para luego "proceder a la adecuación en la provincia".

"Nuestra idea no es restringir actividades", indicó Perotti, y agregó que "lo que habrá que ver es cómo se disminuye la circulación, que es lo que se define nacionalmente, y cómo se adecuan esos horarios" en el territorio provincial.

Por su parte, el mandatario de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, afirmó que esperará el decreto nacional, pero aclaró que los municipios del distrito "tienen autonomía para poder definir" las restricciones "porque conocen bien lo que ocurre en sus comunas".

En Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet afirmó que trabajará con cada municipio para determinar las restricciones nocturnas que serán implementadas de acuerdo a "la realidad de cada territorio", ante el aumento de los casos positivos de coronavirus que se registraron en los últimos días.

En Jujuy, el titular de la cartera de Salud, Gustavo Bohuid, señaló en declaraciones a la prensa local que en la provincia "la situación epidemiológica está controlada" y que el gobernador Gerardo Morales evaluará "dependiendo de cómo avanzan los contagios" si se se toman nuevas medidas con respecto a la circulación nocturna.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció que en esa provincia no se aplicarán restricciones a la circulación nocturnas para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus, y aseguró además que su administración incrementará los testeos en las ciudades turísticas del distrito.