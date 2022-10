El tratamiento especial que se hizo Alejandro Fantino en su pierna: "Miren lo qué pasó"

“Me empecé a hacer un tratamiento con magnetoterapia, ahora les voy a mostrar el aparatito. Me dejé una hora los magnetos en la pierna trabajando el desgarro que tengo en el talón de Aquiles y miren lo que pasó”, comenzó diciendo sorprendido Fantino. “Este es el aparato, ahí están los magnetos, y me hice una hora de magnetoterapia. Miren lo que pasó”, insistió con asombro.

El tratamiento especial de Alejandro Fantino en su pierna.mp4 Alejandro Fantino realizó un tratamiento con magnetoterapia en su casa y mostró los sorprendentes resultados.

Tras mostrar el aparato en cuestión y sus componentes, el conductor expresó: “No lo puedo creer. Empecé a caminar por la casa, por todos lados, tranquilo, y se me empezaron a pegar cosas metálicas en la pierna... ¿Ven? Se me pegó un casco de Leónidas que me traje de Grecia, una tijera y una bombilla. ¡Mirá!".

El conductor, que se comprometió en julio en Grecia y se encuentra próximo a casarse con su novia Coni Mosqueira, con quien se plantea la la posibilidad de ser padre en un futuro cercano no salía de su asombro mientras recorría la casa con los objetos adheridos a la pierna. "Camino y están pegados, ahí se salió una... ¡Soy Magneto!”, dijo divertido el conductor para finalizar los videos sobre la extraña secuela de su sesión de rehabilitación casera para su lesión del tendón de Aquiles.