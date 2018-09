El tremendo cruce entre Centurión y Martín Arevalo

Durante la edición del domingo de “Estudio Fútbol”, el periodista criticó al jugador de Racing, quien compartió una foto en su cuenta de Instagram, pocas horas más tarde de haberse retirado lesionado a los pocos minutos de ingresar a la cancha ante Lanús.

Aseguró, entre otras cosas, que “cuando compraron a Centurión sabían que, además de un buen gol, un firulete, trae de lo otro: un Twitter, una red social, una contestación“.

Rápidamente, Centurión tomó su red social y le contestó al periodista de manera pública, generando la discusión entre ambos.

“Se nota cuando hablas de mi , en tu cara lo pobre gente que sos cuando vamos a tomar un café perrito las ganas que tenes que me valla mal” y agregó “Esteban Edul estás en un hermoso lugar te lo mereces” haciendo alusión a que el periodista lo reemplazó en la última cobertura de la selección argentina.

Arévalo respondió a los pocos minutos: “Ricardo querido, no tengo nada contra vos. A la gente le deseo el bien, como te lo deseo a vos. Ojalá te des cuenta de que sos joven y qué haciendo algún replanteo podrías cumplir muchos sueños. No me molesta tu opinión sobre mi, porque jamás cruzaste una palabra conmigo. Abrazo!”

El futbolista de Racing redobló la apuesta y le dijo “yo tampoco tengo nada en contra tuyo , pero vos no sabes como vivo yo ni me conoces entiendo que tenes que vender y te aplaudo pero conmigo no te confundas no tengo 19 años como dijeron tus colegas y me canse que vos hables de mi persona de mala leche saludos”.

“Ricardo, no tengo nada que vender. Simplemente di mi opinión. Tenes talento y sos joven. Cualquiera se equivoca y tiene errores. Si tomas nota de esto, podes crecer mucho más. No busques enemigos afuera, no existen. A mi no me interesa estar en ese lugar. Un abrazo” cerró el periodista.

