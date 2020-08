El tremendo cruce de Nai Awada con Brancatelli

“A mí me gusta mucho este presidente”, comenzó diciendo Naiara, pero no se refería a Alberto Fernández sino a Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, quin avisó que no le iba a aumentar los impuestos a la gente en su país. “Lacalle Pou es un ejemplo en un montón de cosas... No me gusta Alberto”, dijo la actriz. Aparte, digo -continuó Awada-, ¿cómo se nos ocurre pensar en seguir sacándole plata del bolsillo a la gente, que hoy está tan golpeada?. Soy actriz y hace cinco meses que no cobro un sueldo. Tengo la suerte de tener una familia que me apoya, pero los pequeños emprendedores, las pequeñas empresas, están devastadas. Entonces, necesitamos personas que ayuden, no que te quieran seguir sacando”.

"Bastante nos chorearon ya durante tantos años como para seguir poniéndonos impuestos. Yo no pagaría nada. Perdón que lo diga así”, siguió. “¿Pagás impuestos?”, quiso saber el conductor, Fabián Doman. “Sí, por supuesto: encima que no cobro, tengo que seguir pagando monotributo. Debo expensas, debo monotributo”, admitió Awada, y volvió a remarcar que los actores la están pasando “muy mal” y que no podrían hacer frente a nuevos impuestos.

"Lo peligroso cuando se comunica mal una información o una información falsa es que después salen las Nai por los barrios a repetir algo que no existe. Se awadiza todo en el conurbano. Ella (por Nai) va al almacén, el almacenero escucha a Nai y va a su casa, se lo dice a la mujer; la mujer va a la verdulería y lo repite", criticó Brancatelli.

Tenso cruce entre Brancatelli y Nai Awada en Intratables

"Me parece que vos tenés un problema con mi apellido (por su parentesco con Juliana Awada, esposa de Macri). No me subestimes con awadicen porque yo puedo opinar. Yo trabajé acá, y vos tenías conmigo un problema personal porque como todos los kirchneristas no te bancás que yo tenga el apellido que tenga, y una opinión distinta a a la tuya. Y sos muy irrespetuoso, desde el día que te conocí. Yo miro el programa todos los días. A vos no te fumo, pero lo miro igual. Y sinceramente, me parece que sos muy irrespetuoso. Decir awadice... ¿No entiendo, qué querés decir con eso?", remarcó la actriz, dando lugar a un cruce aún más picante

Diego Brancatelli: "Tengamos un poco de sentido del humor, no tomes todo literal. Bancate un poco el ida y vuelta".

Nai Awada: "Del resto me río. Vos no me parecés simpático".

Brancatelli: "No me interesa caerte simpático a vos".

Awada: "¡Ay, ya es aburrido! Dale, seguí".

Brancatelli: "Si tenés sentido del humor, reíte. Sino callate, ya está".