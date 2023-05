El tremendo enojo de Javier Mascherano con un jugador de Boca

Fue en una jugada, donde Javier Mascherano le habló a Valentin Barco y le preguntó por su estado físico, ya que venía sufriendo los ataques de Uzbekistán. “¿Qué te pasa? ¿Tenés algún problema?”, le preguntó el DT de la Selección Sub 20, ante la negativa del jugador de Boca agregó: “Está bien, pero no mientas. No mientas”.

“Ser jugador de la selección es hermoso. Se te pasan un montón de cosas por la cabeza. Es una responsabilidad, pero es algo muy lindo”, aseguró antes de agregar: “Pasó todo muy rápido al principio y todo muy rápido ahora, pero trato de tomarlo con tranquilidad y con la responsabilidad que merecen todas estas oportunidades”.

“Lo de las comparaciones es algo normal y no le doy mucha bola. Yo trato de jugar tranquilo, como lo vengo haciendo. Cuando entro a la cancha me olvido de todo”, sumó.

También, habló de su relación con Javier Mascherano: “Cuando no pude ir al Sudamericano me dijo que tenga paciencia que mi momento iba a llegar. También tuve una lesión en el tobillo que no me dejaba tranquilo y también por eso en parte me perdí de la chance de ir".

“Todos saben lo que significa Mascherano para la selección. Las cosas que hizo. Es muy lindo tenerlo como técnico, nos da muchas herramientas. Trataremos de devolverle la confianza que nos da adentro de la cancha”, sumó antes de cerrar: “Trato de entender todo lo que me piden los técnicos. En eso soy medio rompe huevos. Con Mascherano hablo mucho de táctica”.