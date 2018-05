Los magistrados consideraron que la fiscalía no acreditó la estafa, el tráfico de influencias y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa saltó a la luz por una investigación de LM Neuquén sobre un vuelco ocurrido el 1° de mayo de 2014 en la Autovía Norte (cuando aún no estaba habilitada), y por el que Muñoz habría cobrado $145.200, por el seguro del Volkswagen Bora en el que circulaba.

En este sentido, el ex juez fue acusado por tráfico de influencias en carácter de partícipe necesario y estafa (por cambiar el lugar del hecho y omitir su estado de ebriedad para cobrar el seguro).

Millahual, por otra parte, por haber usado el servicio de grúa abonado por la Policía en favor del ex juez e infringir sus deberes como funcionario público, al no hacer asentar los detalles de las verdaderas circunstancias del vuelco que sufrió Muñoz en la Autovía Norte, cuando aún no estaba habilitada.

LEÉ MÁS

Fiscalía: "La idea de Muñoz era no dejar rastros"

Muñoz, a juicio por tráfico de influencias y estafa