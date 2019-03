"El triunfo más lindo de mi vida"

El también neuquino y ex Independiente de Neuquén como Mancha, Lautaro Villegas, estuvo en el banco en el equipo bahiense pero no ingresó. Tras el partido hubo incidentes con la parcialidad rosarina y la policía, y el entrenador Héctor Bidoglio renunció a su cargo. Carlos Herrera y Leonardo López, ambos de media distancia, concretaron para Villa Mitre en el primer tiempo y descontó Alexis Rodríguez para la Lepra en el segundo. “La verdad que este es uno de los triunfos más lindos de mi vida, si no el más lindo e importante. Con Lauti (por Villegas) estamos felices”, agregó Mancha a LM Neuquén.

16avos de final, la instancia a la que arribó Villa Mitre, que enfrentará a San Martín (SJ).

En 16avos. de final tendrán como rival a San Martín de San Juan. Hoy, Talleres-Laferrere.