El vendedor ambulante que ofrece la pastafrola del 'Pity' en la playa

"Llegó la pastafrola del Pity Martínez, señoras y señores. Se come uno, se come dos y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero…”. En la playa los vendedores ambulantes suelen ser un show aparte cada verano. Pero hay uno que saltó a la fama como pocos por estos días. Se trata de ese hombre que canasta en mano y mostrando su producto, intenta llamar la atención y no pasar inadvertido.