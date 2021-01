El video de la polémica de Claudia: "Tengo que hacer las tareas domésticas"

"Hay que llegar a casa, lavar los platos que quedaron de la mañana y pasar la aspiradora y todas las tareas domésticas, ¿Qué voy a hacer?", agregó Villafañe desde su cocina decorada con un stencil que reza "Home happy family" (hogar, familia feliz).

Inmediatamente la publicación recibió numerosos comentarios llenos de elogios, algunos cargados de cierta dosis de machismo, prejuicios y estereotipos en torno al rol de la mujer "ama de casa". "Sos tan lo más Clau....humildad es tu segundo nombre....te amo!!!!", "Una genia Claudia!! Y mi mujer quiere un lavavajillas? Aprende de Claudia le dije!!!", "Claudia me querés adoptar..?? Me baño todos los días, como poquito y tengo todas las vacuna", "Ejemplo de mujer!!!!", "La Tata influencer", "Desmitificando", "Ejemplo para muchas!!! Nada de lavaplatos!!", "Linda y transparente, genia total", "Una mujer con los pies en la tierra!!! Nunca deliró, siempre muy centrada, no se perdió en el mundo de luces y dinero!! La admiro mucho, por todo lo que habrá pasado!!", "Me matas de amor Claudia...encima describís lo que hago todos los días cuando llego de la ofi.....la Tata somos todas!!!!!", expresaron algunos seguidores.

Otros, en tanto, apelaron al humor. "Clau! No desperdicies agua!! Por faaa", "Que grande la Claudia con la riestra de ajo colgada en la pared", "Usa guantes Claudia, cuidá tus manos", "Señora yo quiero su dispenser de detergente, pero me parece que no habla español", comentaron otros seguidores con un tono más ácido.

Otros internautas, directamente criticaron a Villafañe al señalar que era toda una puesta en escena. "Alguien noto que los platos ya están limpios ? Y ella les pasó la esponja nomás?", "No te creo nada jajaja. Perdón pero no sé porque querés dar esa imagen de pobre. No hace falta ! Va con onda ! La vida está para vivirla y la plata también. Vivila sin culpa", "Esta es una actuación para la tribuna, no te la cree nadie. Viviste de la guita de Diego", "No me la creo nada", "Ay pobre Clau, tantos años de lavar platos que deja que los platos se laven solos. Cómo desperdicia el agua esta super mujer", "Pan y circo!!! Después no se quejen !!", "Me mata como lava, platos limpios !!! Jajajj, pobre mujer, y encima, pasa la aspiradora ?? Jajjja, !!", sentenciaron otros usuarios de Instagram.

"Yo no estoy en tv y hago todo eso al llegar del trabajo", "No tenés empleada doméstica? No te creo"," Jaja. A todas nos toca lo mismo", Alguna mucama tenés, pero te sale me parece hacer las cosas", "Qué bronca me da ver la gente qué lava los platos con el agua corriendo, pueda ser qué nunca les falte". "No te hagas la humilde . Vos no sabes de sacrificios" agregaron otros.