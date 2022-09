El vínculo entre las redes y los trastornos del sueño

“Resulta bastante aterrador cuando se piensa en el nivel de atención que están teniendo. El miedo a perderse algo, impulsado por estos elementos, está afectando directamente a su sueño. Quieren saber qué están haciendo sus amigos, y si no estás online cuando algo pasa, significa que no estás participando”, explicó el psicólogo John Shaw, que se desempeña como profesor en la casa de estudios que llevó a cabo el ensayo. La investigación, que fue presentada en el Festival de Ciencias Británico en Leicester, contó con la participación de voluntarios que aún no habían llegado a los 18 años.