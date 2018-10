El Xeneize no le encontró la vuelta: empató sin goles con Central

Los 45 minutos iniciales no dejaron mucho. Los arqueros no participaron y el juego se desarrolló, en su mayoría, en mitad de cancha. El visitante tuvo un par de situaciones más que el local con remates de media distancia. En particular un disparo de Washington Camacho, a los 7', que pasó a centímetros del palo derecho.

Todas las emociones, aunque sin goles, quedaron para la segunda mitad, con avances más profundos y, ahora sí, la participación de los dos arqueros. Alfonso Parot, a los 57', asusto a Agustín Rossi con un remate que pasó al lado del palo derecho y que el defensor no pudo conectar de lleno, tras una serie de rebotes.

Edwin Cardona, a los 70', generó el primer lamento de los hinchas xeneizes, cuando un tiro libre ejecutado por el colombiano salió apenas por arriba del ángulo derecho defendido por Jeremías Ledesma.

Sebastián Villa, cinco minutos después, volvió a exigir a Ledesma, que respondió sin dificultades ante un remate cruzado al segundo palo.

Los conducidos por Edgardo Bauza volvieron a sacudir la modorra y en un contragolpe rápido Federico Carrizo no fue efectivo con una volea a menos de cinco metros del arco, tras un pase magistral, cuando ya se cumplía el tiempo, de Néstor Ortigoza.

Pero la chance más clara de la segunda parte fue en el descuento y para Boca. Tras un desborde del incansable Villa, Pablo Pérez no logró impactar de lleno el buscapié lanzado por el colombiano y se perdió el grito que hubiera significado el triunfo dentro del área chica.

De esta manera, porteños y rosarinos sumaron un punto con sabor a poco para ambos, aunque los conducidos por el Mellizo tendrán el plato fuere de la semana el próximo miércoles, cuando reciba al Palmeiras en La Bombonera, para seguir en camino en el que es su principal objetivo del año: la Copa Libertadores.