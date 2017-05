El Xeneize tomó aire y sólo River le dará pelea

Sin embargo, el finde dejó un saldo más que favorable para los de la Ribera, por las derrotas del Ciclón en su casa ante Aldosivi y de Banfield contra Atlético Tucumán el sábado. De esta manera, una vez más, el líder del torneo se escapó a falta de cinco fechas para el final.

En este escenario aparece River con el gran candidato a pelearle el título, pero deberán seguir ganando. Los de Núñez suman 45 puntos y están a siete de Boca, con dos partidos por jugar. Hoy visita a Gimnasia (ver página 6) y tiene uno pendiente ante el Decano tucumano. Con un andar aceitado, si el equipo que conduce Marcelo Gallardo logra esos seis puntos fuera de casa se pondrá a sólo una unidad del Xeneize.

Lo que viene

La victoria de River ante Boca fue vital, no sólo por la rivalidad entre los equipos, sino porque también era fundamental en la carrera por el título. Ahora resta saber si la Banda podrá mantener la racha de victorias en el cierre del campeonato para arrebatarle el título a un Boca que hace tiempo que lidera pero que no pasa por su mejor momento, a pesar del triunfo ante Newell’s. El presente en el torneo cambiará de manera radical para el Xeneize si River no logra sumar en sus encuentros postergados, ya que tendrá a San Lorenzo como único escolta, a seis puntos, con 15 por disputarse.

1 A uno quedará River si logra los seis puntos.

El Millonario juega hoy ante Gimnasia en La Plata y resta el postergado ante Atlético Tucumán. Si gana sus dos encuentros, será el único escolta de Boca.

Boca visita al Globo el sábado

Una vez más, la AFA cambió el partido de Boca por pedido de los encargados de los operativos de seguridad. El duelo previsto para el domingo en el Tomás Adolfo Ducó se jugará el sábado en horario a confirmar.

Lesiones que llegan en el peor momento

Nunca es bueno que los jugadores se lesionen, mucho menos cuando el equipo pelea el campeonato e ingresa en etapa de definiciones. Es una de las situaciones negativas que vivió Boca en la victoria ante Newell’s. “Los tres cambios fueron por obligación, porque se nos lesionaron tres jugadores”, dijo el Melli tras el partido en referencia a Benedetto, Peruzzi e Insaurralde. El más complicado es el central, que salió con un dolor en el pubis y estaría desgarrado. El lateral y el delantero dejaron el campo por molestias musculares aunque estarían ante Huracán. Además, Centurión, pieza clave, se sigue recuperando.