Picante descargo

El Polaco hace seis meses se convirtió en padre de Abril, fruto de su relación con Barby Silenzi. Precisamente, la bailarina se refirió al rumor que tiene como protagonista a su pareja y le apuntó a la actriz. “Ella le tiene ganas, pero no es su estilo. No es su perfil de chica, pero sí creo que ella le tiene ganas”, le confesó Barby al periodista Fernando Gatti. Sobre El Polaco, solo se limitó a decir: “Él es muy potro y además tiene una forma de ser que enseguida te gusta”.

Dejando de lado la personalidad del cantante, y sin negar la crisis de pareja de la que afirmó Lussich en el ciclo de Jorge Rial, Silenzi destacó: “El Polaco como padre es un 10”. Para a sumar más datos sobre esa posible ruptura, los seguidores de la pareja alertaron que no se siguen más en sus redes sociales.

Pachano confesó que, sola o acompañada, está “muy bien"

La participante del reality de Telefe no quiso hablar del supuesto romance con el Polaco y se refirió a la “maldad” de los medios chimenteros.

Sofía Pachano, que es otra de las favoritas a ganar el certamen, consideró que cuando se es parte de un éxito televisivo siempre hay “maldades”. “Me duele mucho cuando la maldad viene de los periodistas. Los programas de chimentos siempre dicen cualquier cosa”, afirmó Pachano en “Agarrate Catalina” (La Once diez). “Yo no estoy acomodada porque gané medallas y si ven el programa (Mastechef) van a ver que muchas veces me confundo”, agregó la hija del Aníbal.

Continuando con su crítica a los medios de espectáculos, la actriz sostuvo que cuestionan e inventan cosas en segundos. “La verdad que no merezco que me humillen. Creo que el periodismo es otra cosas”, aseguró Sofía.

Cuando fue consultada si estaba en pareja o saliendo con alguien, Sofía solo dijo que está "muy bien”. “Sola o acompañada estoy bien”

Diferente

Sobre su participación en el reality, Pachano dijo estar “muy feliz” pese a todo lo que sucede con la pandemia. “Es un programa para toda la familia y se diferencia mucho de otro tipo de realitys. Siempre lo veo a pesar que vaya grabado”, dijo la participante.

En cuanto a los jurados a Damián Vetular, Donato de Santis y Germán Martitegui dijo que cada uno le aporta un condimento diferente a sus personajes. “Le tengo mucho respeto a los tres. Sueño mucho con las recetas”.

Ya la habían vinculado con el Mono de Kapanga

En octubre, Sofi Pachano hizo un fuerte descargo luego que la vincularan con el Mono de Kapanga. “Estas cosas son las que no me gustan de estar en la televisión. Yo me llevo muy bien con el Mono. Si sos amiga de varones ya significa otra cosa y te inventan lo que sea. Ojalá algún día estas cosas cambien por-