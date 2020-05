"Ella tuvo una relación y piensa que la deschavé"

La esposa de Diego Latorre dejó de lado el misterio y reveló el explosivo el motivo que la llevó a Taboada a terminar el vínculo afectivo. “Lo que la ofendió pasó en abril de 2019. Hace unos meses le pregunté en el camarín qué le pasaba y me largó un verso de su vida privada, pero no la voy a vender. Ella tuvo una relación con alguien, de la que no se enteró nadie, y entendió que en otro tema yo se lo deschavé al aire. Yo dije ‘las minas que hacen’, pero no hablaba de ella”, cerró Yanina.