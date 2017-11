De acuerdo con lo informado desde la productora local Fedorco Producciones, se le recomienda al público ir al menos 40 minutos antes del concierto para facilitar el acceso, debido a los filtros y la seguridad.

El creador de “Dime que no” trae una imponente puesta en escena. El escenario tendrá 14 metros de profundidad, lo que le permite al cantante edificar un show visualmente impactante. El público podrá apreciar, en el fondo, una pantalla gigante de 12 metros de ancho por 6 de alto. En cada lateral se ubicarán dos más que sobresaldrán en forma vertical, como si fuesen paños.

Además de los nueve músicos de distintas nacionalidades que acompañan al cantante, la puesta en escena incluye payasos y trapecistas.

Considerando sus presentaciones anteriores, se estima que el show durará poco más de dos horas.

En el extenso setlist es un hecho que no faltarán esos clásicos que las chicas siempre quieren escuchar: “Historia de taxi”, “Dime que no”, “Te conozco”, entre otros.

Un auténtico circo

Sobre su espectáculo, quien fue maestro rural antes de convertirse en artista indicó que la propuesta “tiene una estética de aquellos circos tradicionales, artesanales”. “Un circo vintage”, aseguró Arjona en una reciente entrevista por su paso por Mendoza.

En cuanto al nombre que le dio a la placa explicó: “En parte mi disco le debe el nombre al debate presidencial de Estados Unidos. Fue un auténtico circo. Las cosas que pasan hoy no tienen razonamiento lógico; Donald Trump está claro que no quiere a nuestros paisanos en Estados Unidos. Pero a los que les toca defender a nuestros paisanos en Estados Unidos están demasiado entretenidos y se olvidan de los saqueadores que en la historia han dirigido nuestro país y son los verdaderos culpables. Lo cierto es que tenemos que hacer algo, pero bueno, no pasa”.

Las entradas para el concierto están a la venta en Saturno Hogar (Alcorta 261) y en el portal compratuticket.com. Los precios van desde $800 hasta $2500.

3600 localidades tendrá el concierto que el guatemalteco dará en el estadio del oeste.

Arjona y su soledad circense

El compositor se refirió a la soledad de ese circo que se crea cada noche y explicó que “la soledad es jodida en las giras”. “La soledad regularmente la buscas o la encuentras. No es cuestión de planificar. La soledad jodida de no tener a nadie a quien llamar por teléfono cuando te vas a dormir. De viajar con 45 personas y que te digan a todo que sí. Eso es triste. Sabes que es porque sos el cantante. Es una soledad falsa. La parte glamorosa del mundo artístico no la soporto”, opinó.