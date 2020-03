Embarazada y feliz: la neuquina Nara Ferragut habló de su futuro

Los últimos años en la vida de Nara Ferragut fueron como un tsunami de emociones: se fue del mundo de Marcelo Tinelli -donde trabajó durante 12 años-, volvió a apostar al amor y se casó con el actor Carlos Issa; y, a los 40, inició un tratamiento para ser madre el cual terminó por no hacer falta: la semana pasada, después de esperar los tres meses que recomiendan los médicos, comunicó su embarazo con un video del momento en el que se hizo el test junto a su marido en el baño de su casa. Y su emoción espontánea conmovió a sus seguidores.

“Estoy viviendo algo maravilloso y me desbordó de felicidad. Me siento agradecida y valoro mucho todo lo que tengo: estar enamorada y esperando un hijo, tener trabajo”, dice desde su casa, donde pasa el aislamiento social junto a Charly y ni se asoma a la calle.

“Estamos cumpliendo a rajatabla lo que nos dijeron que hay que hacer y no puedo más que hacer eso, considerando el privilegio de tener una casa linda, una heladera llena, alguien que me cuida”, contó y dice que lleva los días con tranquilidad, meditando para estar serena y aprovechando para conectarse con el embarazo y para disfrutar en pareja los últimos meses de vida de a dos. “Y, tanto como puedo, intento a través de mis redes sociales llevar tranquilidad e intentar dar contención a las personas que lo están pasando mal. Creo que quienes tenemos un lugar público tenemos que aprovecharlo para dar un mensaje responsable y que ayude a la gente”.

No lo dice solo por el coronavirus ni por el sueño cumplido de la maternidad. Además de la noticia feliz, Nara decidió contar también que hubo un momento de su vida en el que llegó a estar tan mal que intentó quitarse la vida. “Yo decidí contar que la pasé muy mal y que no tenía ganas de vivir porque siento que a veces uno puede dar un mensaje contando esas cosas. No es fácil de contar, pero yo hoy estoy muy feliz y lo muestro, pero no quiero que parezca ni que eso es fácil, ni que la vida es todo el tiempo así. Poder contar que la estuve pasando muy mal y que sin embargo todo eso que viví me sirvió para llegar al momento en el que estoy ahora. Ese cambio que yo viví, de haberla pasado tan mal y ahora estar tan bien, sentí una enorme responsabilidad de transmitirlo con lo real que eso es. Y también decir que no es mágico: uno toma decisiones y cambia, trabaja para cambiar”.

Momento de cambios

La pandemia mundial del coronavirus puede que cambie un poco los planes de Nara en la televisión. Pero en caso de que eso no ocurra, el 4 de abril debería comenzar la segunda temporada de Nara que ver, que empezó el año pasado en C5N y ahora irá también los sábados pero en Canal 9, a las 14:30: “No sé bien qué hacer y todavía no me dijeron, pero se supone que esta semana iba a ir a hacer las fotos y grabar la promo de lanzamiento. Vamos a ver qué pasa. No sabemos cómo sigue esto. Nadie sabe. Yo voy a hacer lo que haya que hacer, con responsabilidad”.

La periodista dice que este programa es parte de su nueva vida: “Nació cuando me di cuenta de que quería cambiar de vida, de que quería cambiar mi eje. Y ese cambio fue parte crucial de todo esto que soy hoy y del cambio que hice. Me cansé de pelearme en la tele, me cansé del conflicto, me cansé del quilombo, y la verdad es que quiero ir para otro lado y tengo ganas de hacer algo que me represente más a mí”, dice la conductora, que por más de una década estuvo en Ideas del Sur y condujo programas satélites de Showmatch. “Me fui de ahí queriendo mucho a todos y es un mundo lleno de amigos y gente que quiero mucho, y son unos genios en sus productos. Pero yo necesitaba personalmente hacer otra cosa”, confesó. Y adelantó que va a ser un programa “de servicio, con optimismo, buena onda y energía, en el que se celebra la alegría y termina siempre bailando”.

En esa misma sintonía piensa en el futuro: “Pienso que el coronavirus nos vino a enseñar algo: que no tenemos el control de nada, que no manejamos nada, que hay un poder por encima que no tiene un nombre ni una religión, o tiene el nombre y la creencia que cada uno quiera ponerle. Pero además me parece que hay un mensaje y es que no seamos tan soberbios, que seamos más solidarios”.

También opina sobre las medidas que se tomaron en medio de la pandemia: “Estoy muy contenta con cómo Argentina lo está enfrentando: creo que lo hicimos mejor que en otros países y que podemos protegernos. Pero eso depende mucho de nosotros, de que seamos responsables y hagamos lo que nos dicen”, agregó.

Aunque aún no quiere planificar, sabe que una de las cosas que compartirá con su hijo o hija va a ser su amor por su lugar, Neuquén: “Apenas se pueda, lo voy a llevar a recorrer todos mis lugares, claro. Va a ser un neuquino/neuquina a muerte: vamos a ir a tomar agua al río Limay, al lago Pellegrini y a Las Bardas. Por ahí nos veremos”.

Una bendición real

Nara contó que a mediados de enero, y luego de tres semanas de vacaciones, en una accidentada cita con un médico en la clínica de fertilidad se enteró que tenía un “5 % de posibilidades de quedar embarazada naturalmente y un 20 % con inseminación artificial”.

Completamente dolida con la situación, la conductora señaló que no perdió las esperanzas y cuando tuvo 48 horas de retraso, se realizó un test de embarazo. El médico le había dicho que esperara hasta los diez días de atraso. “Le dije a Charly que comprara uno de los más baratos, que lo quería hacer, que estaba segura de que estaba embarazada. Le dije que lo grabáramos porque estaba segura y él me decía que no, que si daba negativo me iba a poner a llorar. Y yo le decía que lo borraba y listo”, cuenta ahora, tres meses después, cuando se animó a confirmarlo públicamente y decidió subir el video a las redes.

