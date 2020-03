El coronavirus volvió a juntar a Los Simuladores

Spot de los Simuladores

"Tenemos un operativo al que no le podemos decir que no. El enemigo es invisible. De posible origen chino. Se contagia fácilmente. Y puede ser muy peligroso. Hay que lavarse las manos, no tocarse la cara y ventilar los ambientes. Ayudar a los médicos, evitar consultas en los hospitales. Hay que salir a la calle solo por medicamentos y alimentos. Hoy vamos a necesitar que vos también seas un simulador", dijeron los actores en un spot improvisado a partir de videllamadas.

