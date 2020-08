Emotivo: Maradona y Boca saludaron a uno de sus grandes ídolos

View this post on Instagram

Hoy cumple años una GLORIA del fútbol argentino, el Maestro @Rojitas_AngelClemente. Como le dije en privado, yo me considero su amigo y lo siento mi ídolo. Gracias por todas la alegrías que le dio a todos los amantes del fútbol. Mis respetos y muchas felicidades, genio! Y gracias a @SoyPagani, otro grande, por hacer realidad mi sueño de conocer a Rojitas en esta entrevista de 1981.