"Empezar con un triunfo nos ayuda muchísimo"

“Fue un gran estreno para todo el equipo contra un buen rival, en una liga que va a ser muy dura. Nos queda mucho todavía para mejorar y seguir trabajando. Pero empezar con una victoria ayuda muchísimo”, destacó Dida Pereira, en un castellano fluido que comenzó a adoptar cuando tenía 15 años y dejó Uberlandia para emigrar al básquet español.

A Plottier llegó hace poco más de dos semanas, viene de jugar en el Club Cordón de Montevideo, donde dejó una buena imagen y se fue con una nueva costumbre, bien recibida en este país. “Yo ya me siento un poco argentino (se ríe), ya comparto mate con mis compañeros. La verdad es que me gusta mucho. En Uruguay lo probé por primera vez y ahora siempre que estoy con mis compañeros me gusta compartir unos mates”, contó el interno.

Dida se inició en el básquet en su ciudad natal, estuvo cuatro años y en tres clubes en España, un año en el básquet universitario de Estados Unidos en California, volvió a Brasil para jugar en Uberlandia en primera división, hasta partir al país charrúa y luego recibir el llamado del Torito.

“Me siento muy bien en el club, desde el primer día mis compañeros, los entrenadores y la gente que acompaña me recibieron muy bien. Estoy teniendo una adaptación muy buena, tanto dentro como fuera de la cancha. Mis compañeros y yo nos entendemos muy bien y creo que con el paso del tiempo eso va a seguir mejorando”, sostuvo el jugador del Torito, admirador de la Generación Dorada argentina, como equipo y por lo que ganaron, y además tiene “algunos de esos jugadores como ejemplo”.

Dida en su llegada a Centro Español contó que notó que se sumaba a un equipo que había mantenido la base de la temporada pasada. “Hay una diferencia entre acoplar a dos o tres jugadores nuevos, que tener que empezar con todo un equipo nuevo. Se hace más fácil ser mejor equipo”, evaluó.

El brasileño se sorprendió del clima del sábado en el Templo -“mil personas alentando juntas la verdad que te da más fuerza, te motiva más”- y tiene buenas expectativas para esta temporada: “Con mucho trabajo y humildad, respetando a todos nuestros rivales, podemos conseguir grandes cosas. Por hay que ir poco a poco”.

El ala pivot tiene 25 años y mide 2,03 metros. En su debut anotó 19 puntos y bajó 10 rebotes.

“Los vi sufrir para ir al Mundial”

“Me gusta ver fútbol. Para jugar no, soy muy malo”, dice, entre risas, Dida Pereyra, hincha de San Pablo y simpatizante del Barça. “Me gusta mucho el Barcelona. Ya no está más Neymar, pero me gusta ver a Messi y a Suárez”, contó con entusiasmo. En su llegada al país, le tocó ver cómo los argentinos padecían por entrar al Mundial. “Los vi sufrir mucho, hablando con mis compañeros en los días de los partidos, y la verdad es que estaban muy ansiosos y nerviosos. Menos mal que al final salió todo bien”, dijo.