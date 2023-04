En carne viva, Benjamín Vicuña contó todo sobre la muerte de su hija Blanca

El libro de Benjamín Vicuña.jpg Benjamín Vicuña nunca dejó de escribirle a su hija Blanca. Esas palabras que lo ayudaron a transitar el duelo hoy se convirtieron en su primer libro.

Se trata de un desgarrador relato de cómo logró salir a la superficie tras sentir que se hundía en el dolor más grande que le tocó transitar en su vida. “Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”, explicó el actor.

El libro lleva el subtítulo “10 actos para conjurar el olvido”, cuenta con el prólogo del psicólogo Gabriel Rolón, y en él Vicuña cuenta cómo fue su proceso de sanación. “Decidí hacerlo porque me escribía mucha gente. Inevitablemente, me transformé en un embajador del dolor”, dijo Vicuña en una entrevista con el diario español El Mundo.

En su desgarrador relato Vicuña explica también como afectó la muerte de Blanca a su matrimonio con Pampita. "En algún lado leí que después de la muerte de un hijo el setenta y cinco por ciento de las parejas se separan. Es que es muy duro estar en ese círculo donde se retroalimenta el dolor", explicó en la revista chilena Velvet.

"Tienes que brindarle consuelo a tu pareja y es imposible porque estás destruido, y a tu pareja le sucede lo mismo. No busco justificarlo, pero entiendo que también la tragedia nos separó", confesó en su relato a flor de piel.

Pampita y benjamín Vicuña con su hija Blanca.jpg El actor chileno reconoce con profundo dolor que la muerte de Blanca le costó el matrimonio con Pampita

"Durante los primeros meses, Carolina se despertaba todas las noches preguntando desesperada: “¿Dónde está Blanquita?”. Se levantaba de la cama, caminaba por el pasillo e iba a su cuarto. La buscaba como una leona desesperada. Yo solo podía abrazarla, contenerla y responder: ‘Nuestra niña está bien, está en un lugar mejor’. Como una frase que se repite, como un texto aprendido de una escena mala”, es el crudo relato en carne viva que hace el actor sobre el recuerdo de los primeros meses sin Blanca.

Con un profundo dolor, Vicuña reconoce que la muerte de Blanca fue también una durísima enseñanza: "Me hizo avanzar algunos casilleros en el escalafón humano. Me transformó para siempre y también me dio una salida, porque me obligó a ver a la muerte de frente y a tomar conciencia de la vida”.

"Cuando murió Blanca, ante mí se abrió una puerta que por apenas treinta segundos me permitió ver y entender todo. Pude ver desde la fragilidad lo pequeño que era este mundo, lo insignificante que era todo", expresa Benjamín Vicuña en su relato, con el que busca ser un puente para ayudar a aquellos que no pueden salir adelante en una situación tan terrible como la que les tocó vivir a él y a Pampita hace poco más de 10 años.