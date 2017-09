En Centenario, los concejales le piden más plata a Cimolai

El proyecto se intentó aprobar el año pasado, pero se detuvo en forma intempestiva, luego de reuniones entre el intendente funcionarios y concejales.

El pedido se basa en el artículo 51 de la Carta Orgánica Municipal, el cual establece que el funcionamiento del cuerpo deliberativo tendrá una partida “hasta el 8%” del presupuesto de gastos y recursos.

De acuerdo con datos del ejercicio, el Deliberante funciona actualmente con un 6,3% del presupuesto, aprobado en su momento en 545 millones de pesos para el 2017. Es decir que el pedido real de los concejales es por un 1,7% más, que a valor de 2018 podría rondar en más de 600 mil pesos por mes. Se desconoce si la cifra impactará o no en la liquidación de salarios o si la comuna tendrá que hacer un achique.

La solicitud de un Concejo Deliberante a un intendente, para que liquide el total del presupuesto que tiene por Carta Orgánica, es inédito y marca -más allá de lo legal- algunas tensiones visibles entre los ediles y el intendente.

No lo hizo ni el MPN ni tampoco en la gestión del ex intendente Javier Bertoldi. Por el contrario, fue el Deliberante el que le tuvo que prestar plata al Municipio en “épocas de crisis”. Fue a finales de 2007, cuando el ex titular del cuerpo deliberativo, Oscar Nahuel, autorizó el préstamo de 141 mil pesos de ahorros que la entidad tenía para hace un nuevo edificio.

Así las cosas, los concejales quieren más dinero para el 2018.