Empezamos por una de ellas… “Me lo crucé tres veces a Diego. Una fue en “la biblioteca” (risas), en un boliche porteño en el que estábamos con los pibes de Argentinos Juniors, el Flaco Schiavi, el Pocho Insúa, el Tanito Facciuto, Diego Markic, entre otros. Resulta que el Tano lo conocía y lo llamó a Diego, que estaba en un vip especial que le armaban en los recintos bailables. Entonces Maradona saltó su vallita y nos vino a saludar, nos dio un beso a todos, un crack. Algo sorprendente fue que nos saludaba a cada uno con nombre y apellido. Pensá que en ese momento el Flaco Schiavi no era quién es hoy, yo tenía tres partidos en Primera… Y que el ‘mostro’ ese te llame por tu nombre es algo fuerte, inolvidable. Yo soy cero cholulo, no soy fanático de nada pero de él un poquito sí por lo futbolístico. Nunca me imaginé que al tenerlo en vivo me iba a generar eso, le pegué un gran abrazo y le dije ‘sos lo más grande que hay’. Tiene un aura increíble. Estuvo un ratito tomando algo con nosotros, yo quedé paralizado, no hablé más, lo miraba nada más. Es muy loco lo que te genera el vago”, rememora el oriundo de Cutral Co aquel recuerdo imborrable.

solana gimnasia 01.jpg

Y se va la segunda historia, en este caso más emotiva que simpática, que vivió con el mejor jugador de todos los tiempos y que habla muy bien del Maradona persona. “Fue un gesto muy bueno que tuvo cuando yo jugaba en Huracán y el Turco Mohamed iba a dirigir su primer partido desde que había perdido a su hijo en un accidente en el Mundial de Alemania 2006. Jugábamos contra Instituto y estábamos en el vestuario. Faltaban 40 minutos para el partido, era a la noche, mucha gente en el Ducó. En el vestuario se empezó a armar un revuelo, un lío bárbaro y era que apareció el ‘monstruo’ (por Maradona) que lo había venido a acompañar al Turco, a su amigo. Nos saludó, nos dio un beso a todos. Veníamos de una racha de 10 partidos sin ganar y te juro que ese día jugamos el partido de nuestras vidas”, comenta con nostalgia y los ojos vidriosos el Chiqui.

Y se basa en esa experiencia personal para opinar de lo que puede aportarle Maradona al Lobo, que atraviesa una situación deportiva muy delicada. “Eso puede generar en Gimnasia. La llegada de él más que enseñarle, que no se interprete mal, será clave en la parte motivacional, va a ser fundamental. Si tiene un buen cuerpo técnico, de gente joven, que trabaje, más el aura que tiene él, le puede hacer bien al querido Lobo”, asegura convencido.

solana gimnasia 02.jpg

Y el otro punto que emparenta a Solana con Maradona y lo llenan de orgullo al Chiqui pasa por los premios que el diario deportivo Olé en su momento entregaba a la figura de la cancha. “Tuve la suerte de que varias veces que me dieron el premio Maradona y era espectacular, guardaba el recorte”, redondea Solana, el neuquino que jugó en Gimnasia y conoce al 10. De un crack sobre otro...

LEÉ MÁS

Confirmadísimo: Maradona es nuevo técnico de Gimnasia

Con la llegada de Diego, el Lobo espera una "gran cantidad" de ingresos económicos