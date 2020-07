En el Congreso Flor de la V podría representar a las minorías

View this post on Instagram

Casas enfiladas, casas enfiladas, casas enfiladas, cuadrados, cuadrados, cuadrados, casas enfiladas. Las gentes ya tienen el alma cuadrada, ideas en fila y ángulo en la espalda; yo misma he vertido ayer una lágrima, Dios mío, cuadrada. . Alfonsina Storni