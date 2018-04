Embed La declaración de @NatachaJaitt. No era Carlos Pagni. Era Carlos Pérez. CP. Es lo qué hay. pic.twitter.com/k6HIXQHDKd — JORGE RIAL (@rialjorge) 4 de abril de 2018

Furiosa, Jaitt publicó el número de celular del Intruso y de la panelista, quien rápidamente comenzó a recibir miles de mensajes y llamadas.

Embed Eu, acá también tienen a la cómplice de ‘edofilia que public mi cel, y datos privados MERCEDES REVUELVE BASURA NINCI 1565175445. ATAQUEEEEEEEEEEEEEN #ConLosChicosNO — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 4 de abril de 2018

“Tengo cientos de amenazas de muerte en este momento!”, lanzó Ninci en las redes y , en respuesta, Natacha sólo atinó a reírse.

Embed Tengo cientos de amenazas de muerte en este momento! — Mercedes Ninci (@mercedesninci1) 4 de abril de 2018

Luego, la periodista de Radio Mitre aclaró en otro tuit que, cuando se dio cuenta que estaba publicando el teléfono de de Natacha eliminó el posteo. "Yo publiqué la declaración de Natasha Jaitt en lo del fiscal Delgado y no me di cuenta que ahí salia su teléfono. Cuando me avisó una colega de Mendoza borré el tuit y ahora esta mujer arenga para que me ‘ataquen'”, se quejó Ninci.

Embed Yo publiqué la declaración de Natasha Jaitt en lo del fiscal Delgado y no me di cuenta que ahi salia su telefono. Cuando me avisó una colega de Mendoza borré el twit y ahora esta mujer arenga para que me “ataquen” pic.twitter.com/VIURWjepWE — Mercedes Ninci (@mercedesninci1) 4 de abril de 2018

Ninci y Jaitt tuvieron un cruce lleno de descalificaciones en la mesa de Mirtha Legrand cuando la morocha tildó de pedófila a la panelista por defender al Diputado Gustavo Vera a quien involucró en el entramado de abuso de menores.

En cuanto a Rial, Jaitt, además de difundir su número telefónico, cargó contra el conductor en forma lapidaria al meterse con su hija Morena, quien tiene una alta exposición en las redes y en los medios al compartir fotos con su actual y ex novio y Facundo Ambrosioni y Martín Casar, ambos futbolistas).

"Le pagás a jugadores para que novien con tu hija", disparó Natacha.

Embed Pst acá tienen otro del mafioso mitómano de @rialjorge EVOLUCIÓN DE PEDOS. +54 9 11 2501 0066 QUE TOME DE SU PROPIA MALDAD. #ConLosChicosNO — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 4 de abril de 2018

Embed Asiq publicaste mi celular sorete mal padre sinverguenza q pagó a la side para q no salten tus tramollas con cristobal lopez y yo tengo hijos propios q cuidar y no pago jugadores de inferiores q novien c/ mi hija como vos hacés? @rialjorge ATIENDAN A ESTE HJDPTA acá 11 2626-2222 — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 4 de abril de 2018

Embed Gente grcs x la cantidad de sms y wha q me mandan de apoyo x q el mafioso drogon dió mi cel, los amo si me aman y quieren ayudenmé parando con los llamados y mensajes xq se me corta la comunicacion con la fiscal para salvar a los chicos les ruego que DESTROCEN A @rialjorge MAFIA — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 4 de abril de 2018

Embed Ni di ninguna declaración en esa farsa donde me encerraron ilegalmente y ya q no era x los chicos, ya se enteraran en minutos todo. Denme unos minutos, lo de RIAL es todo mentira como NINCI. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 4 de abril de 2018

Embed Donde está mi firma en la supuesta declaración MITOMANO @rialjorge ???? SOS UN ENFERMO DEL DINERO CORRUPTO QUE INCLUYE EL ENCUBRIMIENTO DE LA PEDOFILIA Y LA TRATA. POBRES TUS HIJAS , POBRES. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 4 de abril de 2018

Ante la embestida tuitera de Jaitt, Rial advirtió en las redes: "Se viene un pedido de detención por extorsion. Estén atentos".

Embed Se viene un pedido de detención por extorsion. Estén atentos. — JORGE RIAL (@rialjorge) 4 de abril de 2018

Durante la emisión de esta tarde en Intrusos, el conductor arremetió contra Jaitt, al referirse a su paso por los tribunales.

Embed

